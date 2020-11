Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 30/11/2020 15h03

Les moddeurs l’ont fait à nouveau. Parce que Nintendo n’a pas accordé suffisamment d’attention à Renard étoilé, les fans de la série ont été contraints de créer leurs propres expériences. De cette façon, deux vétérans de cette communauté ont développé une roguelite qui combine Star Fox 64 avec The Legend of Zelda: Ocarina of Time, et le résultat est impressionnant.

Kaze Emanuar et Zel sont deux moddeurs qui ont été chargés de combiner ces éléments de manière excellente. Sa création est nommée StarFox 64: Survival, qui nous met aux commandes de Fox, qui doit survivre sur une planète hostile pendant 30 ans jours, qui nous offrent différents défis créés au hasard. Cette fois, le célèbre pilote quitte son vaisseau et devra se défendre de la même manière que Link dans ses livraisons N64.

De cette façon, l’interface et les commandes sont similaires à celles trouvées dans Ocarina of Time. Le meilleur de tous, c’est que Vous pouvez maintenant télécharger StarFox 64: Survival dès maintenant ici. Ce n’est peut-être pas la nouvelle tranche que tout le monde attend, mais c’est une proposition suffisamment intéressante pour mériter de l’essayer. Dans une situation similaire, un fan a créé des remakes des horribles jeux CD-i de The Legend of Zelda.

Via: Kaze Emanuar

La Xbox Series X reçoit une nouvelle mise à jour et ici nous vous disons ce qu’elle comprend

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.