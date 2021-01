Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La communauté de Stardew Valley continue de chercher des moyens de rendre l’expérience de la ferme ConceredApe encore meilleure. Par exemple, un mod est récemment sorti qui vous permet de transformer votre ferme Stardew Valley en un ranch Digimon.

En tant que compte Siliconera, l’utilisateur nommé DonValleyParkway a récemment créé le mod Stardew Valley Digimon Ranch. Il s’agit d’une modification très simple qui modifie simplement l’apparence de plusieurs des créatures que l’on trouve dans Stardew Valley.

Ainsi, une fois que vous installez le mod, vous verrez que les poulets bruns sont transformés en Agumon, tandis que les canards sont des Biyomon. De leur côté, les poulets Void sont imités par Keromon, tandis que Veemon apparaît à la place des poulets bleus.

Une fois que vous avez installé ce mod, votre ferme Stardew Valley ressemblera à ceci:







Notez que pour installer ce mod, vous avez besoin de l’outil de correction de contenu développé par Pathoschild, ainsi que de l’outil de modding SMAPI.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de ce mod? Souhaitez-vous l’avoir? Dites le nous dans les commentaires.

Stardew Valley est disponible pour PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et appareils mobiles. Vous pouvez en savoir plus sur cette indie célèbre et à succès en cliquant ici.