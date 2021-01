Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La révélation de la première bande-annonce de Cyberpunk 2077 a généré beaucoup d’attentes chez les joueurs, qui s’attendaient à une autre aventure à la troisième personne tout comme The Witcher: Wild Hunt.

Cependant, CD Projekt RED a décidé que son nouveau projet ambitieux serait un titre avec une perspective à la première personne. Les joueurs ont déjà le titre entre les mains et certains d’entre eux ne sont pas entièrement convaincus du choix de l’entreprise.

C’est pourquoi la communauté des moddeurs s’est mise au travail et a modifié le jeu pour en profiter à la troisième personne. Jelle Bakker a créé un mod qui vous permet de voir Night City sous un angle différent. La bonne nouvelle est que les joueurs peuvent désormais le télécharger.

Comment jouer à Cyberpunk 2077 pour PC à la troisième personne?

Bakker a partagé une version encore en développement de son mod, donc plus de travail est nécessaire pour le perfectionner. Malgré cela, la modification est déjà fonctionnelle et peut être téléchargée gratuitement à partir de ce lien.

Une fois installé, le mod vous permet de profiter de Cyberpunk 2077 pour PC à la troisième personne. Cela signifie que vous pourrez vous promener et découvrir les rues de Night City d’une manière différente. Dans le même temps, le mod vous permet de voir l’apparence et la tenue de votre personnage à tout moment.

Le moddeur a réaffirmé que son projet est inachevé pour l’instant car, à certaines occasions, il présente des problèmes visuels lorsque les joueurs courent ou se déplacent à grande vitesse. Bakker a déclaré qu’il continuerait à travailler sur le mod et qu’il le peaufinerait pour corriger certains problèmes.

Pour jouer à Cyberpunk 2077 à la troisième personne, téléchargez et installez simplement le mod, ouvrez le jeu, chargez un jeu et appuyez sur la touche B. Cela fera changer la caméra et présentera jusqu’à 4 perspectives. Vous trouverez ci-dessous une vidéo qui montre son processus d’installation et son fonctionnement:

La communauté des joueurs est satisfaite des résultats pour le moment et espère qu’une version mise à jour du mod sera publiée plus tard. Au cas où vous ne le sauriez pas, CD Projekt RED a expliqué par le passé pourquoi ils avaient décidé de créer leur jeu à la première personne.

Cyberpunk 2077 a fait ses débuts le 10 décembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Recherchez plus de nouvelles liées à lui dans ce lien.

