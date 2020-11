Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La puissance de la nouvelle génération de consoles se fait déjà sentir dans les titres qui tirent parti de la rétrocompatibilité. Cependant, tous les jeux vidéo ne peuvent pas tirer parti du matériel. C’est pourquoi les moddeurs se sont mis au travail pour que vous puissiez jouer à The Elder Scrolls V: Skyrim à 60 ips sur votre Xbox Series X.

Récemment, les utilisateurs du sous-répertoire Xbox Series X ont découvert qu’il existe un moyen de jouer à Skyrim: Definitive Edition à 60 ips sur la nouvelle console de Microsoft. Pour ce faire, il suffit simplement d’installer un mod disponible depuis mars 2018.

Il s’agit du mod Uncap FPS, créé par Smudgey5000 et qui peut être trouvé sur le site officiel de Bethesda. Comme son nom l’indique, cette modification libère la fréquence d’images par seconde afin que vous ne soyez pas limité aux 30 images par seconde de cette version.

Skyrim entièrement modifié sur la série X fonctionnant à 60fps (fréquence d’images non plafonnée à l’aide d’un mod). Je ne m’attendais pas à ce que je finisse par jouer à nouveau, mais nous y voilà. pic.twitter.com/XfGush1kiQ – Nik Bailey (@nikobe) 23 novembre 2020

Les mods désactivent les succès, mais il y a une astuce pour le contourner

Il est important de noter que bien que la prise en charge des mods soit officielle dans Skyrim, l’activation de tout mod vous laisse sans possibilité de débloquer des succès. Gardez cela à l’esprit lorsque vous jouez à Skyrim à 60 ips sur votre Xbox Series X.

Cela dit, les utilisateurs du sous-répertoire de la console ont découvert qu’il y avait une petite astuce pour inverser la tendance. Tout ce que vous avez à faire est de suivre les étapes ci-dessous

Lancez le jeu et accédez aux mods Téléchargez et activez le mod Redémarrez le jeu et ouvrez le menu des mods Désactivez le mode 60 fps et redémarrez le jeu Profitez de Skyrim à 60 fps

Et vous, jouerez-vous à Skyrim à 60 fps sur votre nouvelle console? Dites le nous dans les commentaires.

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition est disponible pour PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur ce titre en cliquant ici.