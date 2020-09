Modern Times Group a secoué son équipe de direction suite à la démission de son président-directeur général Jorgen Madsen Lindemann en juillet de cette année.

L’ancienne directrice financière de la société, Maria Redin (photo), a été choisie pour la remplacer, après avoir rejoint l’équipe de direction de la société en 2015. Elle est également membre du conseil d’administration des services d’e-sport et de jeu de MTG. Jusqu’à ce qu’il soit vendu en 2015, elle était PDG de la société de jeux Bet24.

«Elle a prouvé pendant de nombreuses années chez MTG qu’elle était une gestionnaire forte et inspirante», a déclaré le président de MTG, David Chance. «Elle connaît extrêmement bien notre entreprise et, bien que le conseil ait considéré un certain nombre d’excellents candidats externes pour le poste, son expérience et ses compétences ont été jugées comme étant parfaitement adaptées aux critères et aux exigences que le conseil a pris en compte pour prendre sa décision.

Lars Torstensson, ancien vice-président des communications et des relations avec les investisseurs, remplace Redin au poste de directeur financier.

MTG est la société mère de Kongregate et InnoGames, ainsi que des sociétés d’esports ESL et DreamHack.











window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/job-news/71494/modern-times-group-promotes-redin-to-ceo/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));