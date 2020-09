Call of Duty: Black Ops Cold War approche à grands pas, mais si vous obtenez toujours votre solution de tir à la première personne avec Call of Duty: Modern Warfare, vous avez plus de contenu saisonnier à attendre la semaine prochaine.

La saison six pour le multijoueur de Modern Warfare et la bataille royale gratuite, Warzone, sera lancée sur toutes les plateformes le 29 septembre.La bande-annonce de la nouvelle saison ramène deux des personnages principaux de Modern Warfare – le combattant de la liberté Farah Karim et le Soviet soldat Nikolai. Les deux sont impliqués dans une opération souterraine, avec une station de métro abandonnée ressemblant à une nouvelle carte pour la nouvelle saison.

La bande-annonce ne révèle pas grand-chose d’autre sur ce qui sera inclus dans la saison six ou sur ce qui sera exclusif à Warzone. Vous pouvez probablement parier sur l’obtention à la fois de Farah et de Nikolai en tant qu’opérateurs avec le Battle Pass, comme cela a été la tradition avec les personnages en tête d’affiche de la saison dernière.

Call of Duty: Black Ops Cold War a lancé son alpha technique pour le multijoueur du jeu sur PS4 la semaine dernière, à la suite d’une révélation multijoueur formelle plus tôt ce mois-ci. Une version bêta arrive sur plus de plates-formes en octobre, d’abord sur PS4 avant de s’ouvrir aux joueurs Xbox One et PC.

La prochaine entrée de la franchise Call of Duty agira comme une suite directe du Black Ops original, inspiré par des événements historiques alors que vous traquez un agent dormant soviétique au plus fort de la guerre froide. Black Ops Cold War sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X / S le 13 novembre. Il propose également un programme de mise à niveau très déroutant pour le support inter-génération.

GameSpot peut obtenir une commission sur les offres de vente au détail.