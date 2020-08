Call of Duty: Modern Warfare Season 5 Reloaded est une mise à jour à venir pour introduire de nouveaux essais, récompenses, armes et plus encore à Warzone et Modern Warfare.

Call of Duty: Modern Warfare Season 5 Reloaded débutera à 7 h 00 BST le 25 août, tandis que l’événement officiel Games of Summer commencera trois jours plus tard, le 28 août à 18 h BST / 13 h HE / 10 h HP. À l’occasion, des joueurs du monde entier représenteront leur pays dans une variété d’essais, ce qui leur permettra de gagner des médailles pour le pays qu’ils représentent.

Il y a cinq essais au total et ils seront disponibles à la fois pour les joueurs de Modern Warfare et de Warzone gratuits. Il n’y a pas de limite au nombre de fois où vous pouvez tenter un essai.

Selon un communiqué de presse reçu par VG247 par courrier électronique, les essais sont les suivants:

Cours d’arme à feu: Frayez-vous un chemin à travers le cours aussi vite que possible tout en éliminant toutes les cibles ennemies et en évitant les pertes civiles (armes assorties)

Price’s Alley: éliminez une série infinie de cibles ennemies tout en évitant les cibles civiles pour maintenir le combo aussi longtemps que possible (Renetti Handgun)

Parkour risqué: traversez chaque point de contrôle et terminez le parcours le plus rapidement possible. Méfiez-vous des gaz toxiques lourds sur un sol bas (couteau de combat)

Champ de tir: localisez et tirez sur toutes les cibles de la zone aussi rapidement que possible tout en conservant les munitions (armes assorties)

Défi Marksman: Engagez des vagues de cibles à longue distance et battez le chrono. Temps de combustion des tirs manqués (fusil de précision HDR)

Gagner des médailles d’or dans ces épreuves vous permet non seulement de rapporter quelques points à votre pays, mais s’accompagne également d’une variété de récompenses. Par exemple, si vous obtenez une médaille d’or dans les cinq épreuves, vous obtiendrez le plan de Juliette du fusil d’assaut légendaire.

Il y a aussi une nouvelle arme appelée Finn LMG, qui peut être gagnée en complétant un défi en jeu, ainsi que du nouveau contenu Warzone, y compris un mode King Slayer. Dans ce mode, le cercle ne se ferme pas, mais se déplace sur la carte, et les meilleurs joueurs des meilleures équipes seront marqués comme rois sur la Tac-Map.

Il existe également un nouveau mode Gunfight sur Stadium, bien que la carte soit beaucoup plus petite que sa forme d’origine. De plus, tous les joueurs pourront participer à un tournoi Gunfight sur Stadium pendant le week-end d’accès gratuit qui se déroulera du 28 août au 2 septembre.

Il y a aussi un nouveau mode Guerre au sol, un nouvel opérateur, et plus encore.

Par ailleurs, la bande-annonce de Call of Duty: Black Ops Cold War de la semaine dernière a été interdite en Chine en raison de l’inclusion d’images des manifestations de 1989 sur la place Tiananmen.