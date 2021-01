Le monde du jeu se spécialise à pas de géant. La façade qui représente l’offre matérielle est tout aussi compétitive que les arènes de combat en ligne. Aujourd’hui plus que jamais, il est très important de savoir ce que nous achetons et de nous assurer qu’il répondra à nos objectifs de consommation. Dans ce cas, si vous souhaitez vous concentrer sur les expériences AAA, la nouvelle gamme de moniteurs BenQ attirera probablement votre attention.

Nous parlons d’une nouvelle équipe qui appartient à la marque récemment créée du célèbre fabricant de moniteurs BenQ. Le modèle Mobiuz EX2510 est un moniteur avec un panneau IPS rapide de 24,5 pouces avec une finition mate, une résolution de 1080p et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il prend en charge FreeSync Premium, MBR (Motion Blur Reduction), ainsi que des fonctions propriétaires, le son avec les technologies treVolo, Eye-Care et HDRi.

Le modèle est agréable à regarder grâce à ses lignes épurées qui reflètent un design solide de bon goût et, surtout, sa fine lunette d’environ 7 mm (2 cm en bas). De plus, il peut être adapté selon les préférences de l’utilisateur. Son positionnement est généreux: il offre -5 ° à 20 ° d’inclinaison; 20 ° pour tourner à gauche et à droite chacun, et le réglage de la hauteur est de 130 mm. La seule chose qui lui manque est de tourner plus librement, car il en a à peine assez pour accueillir les câbles derrière lui.

Au dos, vous trouverez les ports de connectivité: 2 HDMI 2.0, un Displayport 1.2, une fente pour casque ou haut-parleurs 3,5 mm et l’alimentation. Les ports et les emplacements sont cachés derrière un panneau amovible qui permet de garder les câbles organisés et acheminés à travers une fente au milieu de la base du moniteur.

“Si avec eux vous voulez regarder avec désinvolture avec un volume modéré, certains films ou vidéos YouTube seront plus que suffisants”

En examinant ses caractéristiques, nous trouvons un système de son (haut-parleurs intégrés) avec jusqu’à 2,5 watts de puissance et un processeur de signal numérique avec 3 modes sonores personnalisés: Jeu, Cinéma et Musique en direct. Le profil sonore qu’ils offrent est équilibré et légèrement puissant. Si vous voulez regarder des films ou des vidéos YouTube avec eux à un volume modéré, ils seront plus que suffisants; cependant, vous remarquerez rapidement l’absence de sons graves et la dominance des tons moyens. C’est pourquoi nous vous recommandons de les utiliser pour des jeux occasionnels et pour regarder des vidéos de manière sporadique.

D’autre part, il y a le mode HDRi. Il s’agit d’un filtre de post-traitement qui émule le résultat d’un panneau correctement HDR. Il est activé par un bouton dans le coin inférieur droit et propose des modes vidéo qui augmentent la saturation des couleurs et le contraste de l’image. Vous pouvez choisir entre Désactivé, HDR, Jeu et Cinéma.

La technologie BenQ HDRi crée une expérience plus immersive

Dans le même temps, le panneau offre un mode de fonctionnement intéressant utile pour maintenir la santé de vos yeux et les éviter de se fatiguer. Il fonctionne avec un capteur de lumière dynamique qui fait saillie comme un renflement dans le centre inférieur du moniteur. La première fois que nous l’avons vu, nous avons pensé que c’était une poignée pour positionner le moniteur. C’est à quel point c’est important. Brightness Intelligence Plus (BI +) est activé dans le menu d’options – qui, en même temps, est rapide et réactif. Lorsqu’il est allumé, il régule dynamiquement la luminosité de l’écran en fonction du niveau de lumière dans l’environnement. Même dans les menus de configuration, il existe un mode noir et blanc appelé ePaper, qui facilite grandement la lecture des documents et PDF. Il dispose également d’un mode pour les daltoniens.

En abordant des sujets plus attrayants pour les joueurs, nous localisons l’une des caractéristiques les plus frappantes du modèle de moniteur Mobiuz EX2510: sa dalle IPS 144 Hz avec un temps de réponse qui, selon les données officielles de BenQ, est de 1 ms MPRT ( Standard de temps de réponse de l’image en mouvement) et 2 ms GtG (gris à gris). Le MPRT est une mesure qui quantifie le temps de réponse d’une image en mouvement; c’est-à-dire le temps d’affichage d’un pixel, et est étroitement lié aux cycles de mise à jour du moniteur. GtG, quant à lui, mesure la vitesse des pixels; plus précisément, combien de temps il faut à chacun pour passer d’un niveau de gris au suivant. Les deux sont importants pour les joueurs et il est important que le fabricant divulgue ces chiffres.

“C’est la meilleure option pour profiter du moniteur à une fréquence de 144 Hz dans les titres compétitifs”

Avec ce qui précède, nous pouvons comprendre que le temps de réponse du moniteur est faible et offre une sensation de réponse exceptionnelle. Ceci est fait par la fonction de réduction du flou AMA (Advanced Motion Acceleration) de BenQ. C’est une fonction qui réduit le temps de réponse des pixels et le retard du traitement de l’image du moniteur. En général, cela réduit le retard d’entrée; cependant, plus le paramètre est élevé, plus les artefacts visuels peuvent être vus (Dépassement). Il dispose de 4 niveaux qui aident à éviter les images fantômes du panneau et des couronnes. Au cours de notre expérience de jeu, nous avons constaté que l’AMA réglé sur 2 et 3 est la meilleure option pour profiter du moniteur à une fréquence de 144 Hz dans les titres concurrents et, en général, toutes sortes de consommation de divertissement tels que les films et les vidéos. En revanche, les fréquences de rafraîchissement inférieures à 120 Hz doivent utiliser le paramètre 1 pour améliorer la qualité de l’image. De plus, le moniteur dispose d’un mode stroboscopique qui aide à réduire encore plus le flou de mouvement, en insérant un cycle noir entre les mises à jour, bien qu’un peu de luminosité soit perdue dans le processus.

Spécifications techniques

Taille et écran – Résolution IPS 24,5 ” – Full HD (1920 x 1080 pixels) Luminosité – Contraste natif de 400 nt (typique) – Temps de réponse 1000: 1 – Taux de rafraîchissement 1ms (MPRT) / 2ms (GtG) – Gamme 144Hz Couleur – 99% sRGB DPI (pixels par pouce) – 90 bits Couleur – Support mural VESA 8 bits – 100×100 mm HDMI (v2.0) x2 DisplayPort (v1.2) x1 Prise casque 3,5 mm

MOBIUZ EX2510 ❘ EXPLOREZ LES POSSIBILITÉS

Une autre fonctionnalité est la technologie propriétaire de confiance de BenQ appelée Black eQualizer, qui fonctionne sur les zones sombres de l’image pour les rendre plus lumineuses et éviter la surexposition. Cette technologie modifie la gamme de teintes noires et grises sur le moniteur pour permettre au joueur d’identifier les cibles dans les zones sombres, par exemple dans les jeux de compétition. C’est une fonctionnalité populaire parmi les joueurs professionnels qui fonctionne comme prévu sur le moniteur. Il prend également en charge AMD FreeSync Premium, qui permet de faire fonctionner le taux de rafraîchissement variable, de 48 à 144 HZ, ce qui se traduit par une expérience sans déchirure d’écran.

En ce qui concerne la qualité des couleurs du panneau IPS, selon BenQ, il a une luminosité maximale de 400 nits avec un rapport de contraste de 1000: 1, une profondeur de couleur native de 8 bits et une prise en charge de 99% de la gamme. Couleur sRGB. Les couleurs qu’il propose sont cohérentes et précises, même sans l’ajout de filtres de traitement de l’image du moniteur ou l’utilisation des profils de couleur de l’appareil. Il était surprenant de trouver un tel niveau de précision dans un moniteur, même sans avoir à le calibrer en détail. Avec ce qui précède, le principe d’offrir une expérience vidéo exceptionnelle est rempli, idéal pour la consommation de jeux vidéo et d’expériences AAA.

Immersion étendue

conclusion

Le Mobiuz EX2510 se positionne comme un choix exceptionnel dans le segment des moniteurs de jeu 1080p. Parmi ses caractéristiques se distinguent la dalle IPS rapide de 144 Hz et le faible temps de réponse, qui, combinés, garantissent une sensation de jeu fluide et réactive. La précision des couleurs, quant à elle, étend les performances de l’équipement et le place comme un grand concurrent dans le segment AAA du jeu.

En même temps, c’est un appareil ergonomique qui offre une multitude d’options pour l’accueillir à votre guise. Ceci, avec le grand ajout de ses fonctions visuelles, augmente la présentation de ce qui est à l’écran. Tout cela sans oublier le traitement de couleur noire bien connu de BenQ.

Nous considérons le Mobiuz EX2510 comme un excellent choix pour tous ceux qui cherchent à sortir de l’ancien panneau 60Hz et à commencer à profiter d’une gamme d’expériences réactives qui ont l’air et se sentent bien. Vous ne devriez avoir aucun problème à en profiter et à consommer toutes sortes de divertissements tels que des films et des vidéos, avec l’avantage que vos jeux seront fluides grâce à son panneau IPS rapide. Comme on dit, une fois que vous essayez 144Hz, il n’y a pas de retour en arrière.