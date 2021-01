Ces dernières années, il a été fréquent de voir des nouveautés dans le plan “Monolith Soft recherche du personnel pour ses bureaux X”, soit pour ses propres projets en tant que studio, soit pour ceux dans lesquels ils collaborent activement. Saviez-vous que sans l’aide de 100 employés, cette entreprise talentueuse n’aurait pas été The Legend of Zelda: Breath of the Wild? Ou qu’ils travaillent sur sa suite? Et c’est que non seulement ils vivent de Xenoblade Chronicles ou de ces collaborations avec leur société mère, Nintendo, mais ils deviennent de plus en plus gros, il ne serait donc pas surprenant que nous apprenions bientôt de nouveaux projets.

Hirohide Sugiura, Président de Monolith Soft, a récemment discuté avec Famitsu de l’importance de toutes ces embauches, qui ne visent pas, sans surprise, à augmenter leur nombre d’employés sans plus, mais à avoir suffisamment de personnel pour gérer toutes les affectations en cours, ainsi que leurs propres emplois, et être en mesure de faire face à tout travail qui leur vient du futur, sans que des situations inattendues telles que la pandémie mondiale actuelle ne les affectent.

«Hirohide Sugiura: Ce n’est pas que nous nous concentrons sur l’augmentation du nombre d’employés dans les bureaux que nous avons déjà. Nous essayons plutôt de répondre aux besoins de nos projets et à la portée de ce qui nous est demandé. Et nous recrutons toujours pour atteindre nos objectifs, j’espère donc que toute personne intéressée nous contactera. Cependant, je pense que nous remarquerons également les effets de la baisse du taux de natalité au Japon alors continuons. Ainsi, même s’il y aura des gens avec une variété de circonstances différentes, tant que nous nous préparons à ce qui est à venir, nous pouvons faciliter la participation au développement d’un jeu. Donc, que la situation actuelle du coronavirus se calme ou non, je veux que nous continuions à maintenir un environnement de travail à domicile. ”

L’œuvre de Monolith Soft qui a voulu que nous la voyions incarnée dans un jeu vidéo depuis près de 10 ans

Si vous faites partie de ceux qui ont joué à des jeux comme la série Xenoblade Chronicles, vous êtes peut-être l’un de ceux qui aiment Monolith Soft, vous pouvez donc vous attendre à ce qu’être une entreprise aussi aimée soit quelque chose qui devrait satisfaire ceux qui travaillent dans cette entreprise. L’un des objectifs de Sugiura est précisément que les employés de votre entreprise sont fiers d’y avoir travaillé quand ils prennent leur retraite et reviennent sur leur carrière. Les Japonais cherchent également à briser toutes les barrières pour que les jeux atteignent tous les coins du monde pour rendre tout le monde heureux, sans être un luxe auquel seuls les pays du «premier monde» ont accès.

«Hirohide Sugiura: Plutôt que d’être une entreprise toujours en fuite, je veux que nous soyons une entreprise qui se maintient. Je souhaite que lorsque nos employés prennent leur retraite et reviennent sur leur carrière, ils puissent dire «Je suis complètement fier d’avoir travaillé ici». Et je ne veux pas que l’industrie du jeu vidéo soit accessible uniquement aux nations riches ou aux pays du premier monde. J’espère que les barrières pourront être brisées et que l’accessibilité pour profiter des jeux vidéo sera étendue, car les jeux vidéo font sourire les gens. “

Vous savez quoi? Ici, celui qui écrit est un grand fan de Monolith Soft, et ne se méfie pas des paroles de son président, puisqu’elles le sont sûrement de tout son cœur. Vous pouvez voir dans tout ce que cette entreprise fait de cette véritable affection qui cherche à plaire aux joueurs qui donnent une chance à leurs jeux vidéo. J’ai hâte de rencontrer la prochaine chose qu’ils préparent secrètement… comme vous! Qui sait? Peut-être que 2021 sera une année clé pour le dévoiler …

En 2019, Monolith Soft a célébré 20 années heureuses d’existence

