Nous connaissons peut-être déjà la date de sortie d’Immortals Fenyx Rising sur Nintendo Switch. Cependant, ce qui a le plus retenu l’attention (il reste encore quelques mois avant sa publication et l’ennui est très mauvais), c’est son changement de nom. Et c’est que cette épopée mythologique d’Ubisoft a décidé d’abandonner son titre d’origine, Dieux et monstres, pour un un peu plus longtemps. Maintenant, ils semblent avoir libéré un motif possible pour une telle frappe changement.

Et c’est que le portail d’informations sur les jeux vidéo Hoeg Law et la chaîne YouTube Hoeg Law ont affirmé que la marque de boissons énergisantes énergie de monstre a soumis une lettre à Ubisoft objectant que le titre de sa nouvelle PI, développé par sa division au Québec et inspiré de The Legend of Zelda: Breath of the Wild lui-même, pourrait prêter à confusion quant à sa propre marque. D’autant plus si l’on prend en compte ses multiples parrainages dans le monde des jeux vidéo.

Que pensez-vous de la nouvelle? Donnez-vous de la crédibilité au fait que ce fait a été le déclencheur du changement de nom de Gods &, Monsters by Immortels Fenyx Rising. Dans tous les cas, si tel est le cas, nous serions probablement confrontés à l’option la plus sensée et la plus sûre afin d’éviter des poursuites judiciaires coûteuses, aussi absurdes et infondées qu’elles puissent paraître.

