Vendredi 26 mars 2021. La date à laquelle Monster Hunter Rise, une toute nouvelle entrée sur mesure dans la série de combat contre les bêtes de Capcom, arrivera sur Nintendo Switch. Ce n’est pas le seul jeu à débarquer ce jour-là – Balan Wonderworld devrait également sortir le dernier vendredi de mars – mais le jeu de Capcom est la sortie qui a vraiment piqué notre intérêt.

Non seulement parce que c’est une nouvelle aventure de chasse aux monstres qui arrive sur notre console préférée, et pas parce que la verticalité et la traversée de l’environnement (comme communiqué à travers ce sous-titre « Rise ») semblent avoir pris une feuille de route. Souffle de la naturelivre de. Non, il y a autre chose; quelque chose dans l’air qui sent un peu louche (dans le bon sens) à cette date, et nous ne sommes pas les seuls à le remarquer. Se pourrait-il que Nintendo ait des projets plus importants pour ce vendredi?

Si vous avez manqué le titre de l’article, nous parlons de la souvent rumeur Nintendo Switch « Pro », ou « New Nintendo Switch », ou de tout ce que vous voulez appeler la version améliorée hypothétique du « portable » tout conquérant de Nintendo. Bien que presque entièrement spéculatifs à ce stade, nous commençons à voir les étoiles s’aligner et à indiquer des nouvelles passionnantes dans un avenir pas si lointain.

Cela a certainement été très long à venir. Les rumeurs d’une actualisation du matériel ont été nombreuses depuis le lancement de la console d’origine en 2017, et les analystes prévoient un Switch mis à niveau avec des spécifications améliorées depuis des lustres maintenant. Le modèle standard a reçu un rafraîchissement mineur « silencieux » qui a amélioré la durée de vie de la batterie (et certains d’entre nous ont « mis à niveau » nos modèles de lancement lorsque cela est arrivé à peu près au même moment que le Switch Lite pour ordinateur de poche uniquement), mais le modèle « Pro » reste insaisissable.

Alors qu’est-ce qui nous donne cette sensation dans nos os? Eh bien, d’une part, la série Monster Hunter a une forme lorsqu’il s’agit de se lancer aux côtés de nouveaux SKU Nintendo. Monster Hunter 4 Ultimate sorti en même temps que la New Nintendo 3DS, et ce serait un très bon candidat pour jouer un rôle similaire avec Switch. MH4U était parfaitement jouable sur le matériel 3DS original, mais la variante «New» offrait «une expérience plus luisante et donc légèrement plus agréable», comme le déclarait l’ancien rédacteur Thomas Whitehead dans la revue de Nintendo Life.

La série de Capcom serait sans doute un meilleur candidat qu’elle ne l’était à l’époque pour être lancée avec un nouveau matériel. Monster Hunter 4 Ultimate a réalisé des performances très respectables en 2015, mais après l’incroyable succès de Monster Hunter: Monde, qui a attiré l’attention d’un public encore plus large en Occident sur la franchise de longue date, la série n’a jamais été aussi populaire dans le monde. Rise pourrait servir de tremplin puissant pour une «nouvelle» console Nintendo; l’accompagnement parfait d’un nouveau SKU si, par exemple, vous n’aviez pas un titre de première partie dans le pipeline qui s’alignait précisément avec la sortie du matériel. Ou – hypothétiquement – si le jeu avec lequel vous aviez prévu de lancer votre actualisation matérielle a été retardé pour une raison quelconque. Vous savez, une pandémie mondiale, ce genre de chose.

Tout cela n’est que conjecture, bien sûr; quelque chose qui ébouriffera sans aucun doute les plumes de quiconque a été piqué par les prédictions des analystes cavaliers au cours des deux dernières années. L’annonce que Monster Hunter Rise utilise le moteur RE (Resident Evil) de Capcom sur Switch pourrait susciter l’espoir de tirer parti d’un matériel plus juteux, bien qu’il n’y ait rien pour le soutenir au-delà des espoirs et des rêves. Capcom viserait 30fps, mais n’a fait allusion à aucune « amélioration ».

Cependant, les récentes rumeurs sur Switch Pro semblent beaucoup plus substantielles que les murmures du passé. Bloomberg rapporte que Nintendo conseille aux développeurs de rendre leurs jeux prêts pour la 4K. Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a fait référence à la « prochaine » console de la société et a déclaré qu’il pensait que Switch était au milieu de son cycle de vie. Switch Lite est sorti en septembre 2019, donc dix-huit mois plus tard, c’est le bon moment pour donner une autre chance à la « famille » de systèmes Switch, en particulier avec le lancement imminent de leurs consoles de prochaine génération par Sony et Microsoft.

Cela a plus de sens en mars qu’à tout autre moment: Nintendo donne un dernier coup de pouce à son exercice 2020/21 déjà étincelant, l’année prochaine démarre en beauté et les joueurs de Nintendo ont quelque chose de nouveau à jouer. Cela coïncide également avec la fin de la période de lune de miel sur console de nouvelle génération, les joueurs PS5 et Xbox Series S / X ayant brûlé la programmation de la période de lancement et peut-être à la recherche de quelque chose de nouveau. Oui, tout s’alignerait parfaitement.

Il y aurait des problèmes qui pourraient compliquer les choses. La situation économique, d’une part, est un problème énorme pour de nombreuses personnes, individus et entreprises. Même une entreprise aussi performante que Nintendo rencontrera des obstacles potentiels en matière de production. La pandémie mondiale est une épée à double tranchant pour l’industrie; cela met une pression énorme sur les développeurs, les fabricants, les distributeurs et – pire que tout pour les détenteurs de plates-formes – les portefeuilles des consommateurs.

D’un autre côté, la demande de divertissement et de détournement du confort de votre propre maison n’a sans doute jamais été aussi élevée. Animal Crossing: Nouveaux horizons est le genre de jeu à feuilles persistantes de qualité qui aurait bien fonctionné à chaque fois qu’il est sorti, mais il a par coïncidence fourni l’évasion parfaite pour des millions de joueurs coincés à la maison, rêvant de sortir. L’audience de jeu est peut-être sollicitée économiquement, mais elle n’a jamais été aussi captive.

Nous avons demandé aux lecteurs de Nintendo Life ce qu’ils aimeraient d’un potentiel Switch Pro, avec une sortie 4K et un processeur plus puissant étant les mises à niveau les plus populaires de notre sondage. Une discussion informelle autour du bureau de Nintendo Life indique que de meilleures performances 1080p / 60fps seraient appréciées, tout comme un écran plus grand (ou, plus précisément, une lunette plus petite) pour aider à résoudre les petits problèmes de texte en mode portable.

Cependant, de manière révélatrice, personne n’est absolument désespéré pour un Switch amélioré pour le moment. Des améliorations seraient les bienvenues – et nous prendrions tout nouveau SKU plus rapidement qu’une pré-commande PS5 – mais Switch dans sa forme actuelle remplit très bien son créneau. Si le consensus général parmi nous (les gens qui gagnent leur vie en travaillant pour un site avec « Nintendo » dans le nom) est que le Switch actuel répond admirablement à nos besoins, vous devez vous demander comment Nintendo espère exciter un public non-core. à propos d’un nouveau SKU.

« Oui, je vais prendre un nouveau commutateur avec Monster Hunter Rise et Super Mario 3D All-Stars, s’il vous plaît. Que voulez-vous dire que ma carte ne fonctionne pas? … »

S’il y a une chose qui est sûre, c’est la capacité de Nintendo à surprendre. Peut-être que le matériel mis à niveau sera simplement une nouvelle station d’accueil qui passe à 4K sur votre téléviseur. Il est facile de voir Nintendo enregistrer les très grosses mises à niveau – meilleures performances globales du processeur / GPU, un écran de résolution plus élevée, une lunette plus petite et tout ce que les gubbins – pour la prochaine console proprement dite. Le commutateur actuel se vend aussi vite qu’il est produit, et une mise à niveau optionnelle du dock éviterait de séparer le public de quelque manière que ce soit.

Là encore, l’industrie suit le modèle de smartphone des mises à jour incrémentielles depuis plusieurs années maintenant. Aujourd’hui plus que jamais, réussir en tant que détenteur de plate-forme signifie garder le bal avec de nouveaux logiciels, des mises à jour matérielles itératives et une planification minutieuse, ce qui est de loin rendu plus compliqué en 2020. Récemment, les annonces surprises ont chuté sur une base mensuelle (parfois hebdomadaire) – les gros, avec peu ou pas d’avertissement – et ces petits Directs fréquents ne font rien sinon maintiennent la balle en mouvement, ou les assiettes en rotation, ou toute autre métaphore que vous souhaitez utiliser pour garder Switch dans la conversation. Avec les nouvelles consoles de Microsoft et de Sony sur le point de tomber, Nintendo doit répondre à la demande actuelle pour la console, mais également anticiper le moment où cette demande pourrait commencer à diminuer.

Ce n’est peut-être qu’un sentiment dans nos eaux, mais tout semble converger vers la fin mars 2021. Qu’est-ce que c’est? Super Mario 3D All-Stars disparaît du Switch eShop le 31 mars, dites-vous? Nous prévoyons un week-end frénétique de dépenses …

Qu’est-ce que tu penses? L’arrivée d’un nouveau Monster Hunter annonce-t-elle d’autres annonces de monstres à l’horizon, ou laissons-nous notre imagination prendre le dessus sur nous? Faites-nous part de vos réflexions en laissant un commentaire à l’endroit habituel.