Le nouvel épisode de la saga pour Nintendo Switch aura une démo gratuite en janvier.

Préparez vos grandes épéesNettoyez votre meilleure armure et n’oubliez pas de manger avant de chasser, car il y aura bientôt de l’action dans l’univers de Monster Hunter. Et ça aura lieu cette semaine un événement numérique entièrement dédié à Monster Hunter Rise, le nouvel opus de Capcom pour Commutateur Nintendo qui sera mis en vente fin mars.

Pour être plus précis, l’événement numérique Monster Hunter Rise aura lieu le prochain Jeudi 7 Janvier à 15h00 (heure du continent espagnol) / 09h00 (heure du CDMX), sans avoir divulgué les détails de sa durée totale. Bien sûr, dans un bref message via les réseaux sociaux, le compte rendu officiel de la saga promet que nous verrons “bonnes nouvelles et annonces“à propos de Monster Hunter Rise.

Les chasseurs chevronnés se rappelleront qu’une démo de Monster Hunter Rise a été confirmée le mois dernier en janvier. Un essai gratuit comme premier contact avec le jeu, qui n’a toujours pas de date précise. Au vu de cet événement, il semble fort probable que Capcom saisira l’occasion pour annoncez la date de votre démo gratuit, et donnez aux joueurs bonne humeur pour commencer l’année.

Bien sûr, l’événement mettra en vedette de nouvelles bandes-annonces du jeu pour approfondir leur proposition, confirment de Gematsu. Monster Hunter Rise sera mis en vente 26 mars of 2021 pour Nintendo Switch, et sa bande originale sera fournie par le compositeur de Resident Evil 7. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce qui vous attend dans ce nouvel opus, jetez un œil à notre aperçu de Monster Hunter Rise.

