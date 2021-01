2021 promet d’être une excellente année pour les joueurs, malgré le fait que pour le moment, nous ne connaissons même pas la moitié des jeux qui sortiront tout au long de cette année. Mais les rumeurs ont déjà commencé à propos de certaines des propositions alors que dans notre calendrier, nous avons déjà des jeux plus intéressants où on trouve des noms comme Monster Hunter Rise.

C’est le Proposition de Capcom pour les joueurs Nintendo Switch. Un titre qui sera non seulement chargé de monstres et d’une belle histoire, mais qui réserve également toutes sortes de surprises aux joueurs. De plus en plus proche de sa première prévue le 26 mars 2021, ses créateurs avancent de bonnes nouvelles pour les joueurs à travers un message partagé sur les réseaux sociaux.

Dans une vidéo préparée pour féliciter la nouvelle année, les développeurs ont indiqué qu’au début de cette année, nous n’aurons pas seulement beaucoup de nouvelles sur le jeu et de bonnes nouvelles, mais aussi une démo arrivera pour que nous puissions tester sa grande action. Sans aucun doute, c’est une occasion parfaite pour les joueurs de profiter de toutes les nouvelles avec beaucoup d’enthousiasme.

En attendant, nous vous rappelons que Monster Hunter Rise arrive sur Nintendo Switch. C’est une proposition totalement nouvelle dans laquelle nous aurons de nouveaux mécanismes de jeu, des personnages surprenants à rencontrer et, bien sûr, de grandes propositions pour combattre et réussir à dépasser tous nos objectifs. Bien sûr, toujours avec de grands mystères à élucider.