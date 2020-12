Les cornes de chasse sont entendues de plus en plus près. Les rugissements des monstres peuvent être entendus au loin et c’est que Monster Hunter Rise se rapproche chaque jour. Et tandis que la première vague de monstres arrivera en janvier sous forme de démo limitée, la chasse majeure arrivera le 26 mars. Et dans le but de choisir un type d’arme parmi les nombreuses disponibles, Capcom continue de les présenter tous dans une série de courtes vidéos qui servent à se faire une idée de leur style de jeu.

Arcs, épées de toutes sortes et lances dans ces nouvelles vidéos Monster Hunter Rise

L’affichage d’armes d’aujourd’hui comprend de longues épées, des épées doubles, des lances et des arcs. Une variété d’armes pour que si vous êtes nouveau dans la franchise, vous vous ouvrirez l’appétit et penserez à ce que vous allez utiliser. Et si vous êtes un vétéran, peut-être que certains des nouveaux mouvements qui peuvent être effectués grâce au bug du câble vous convaincront d’essayer une arme qui ne vous a jamais fait baiser!

Voir également

Arc System Works et WayForward seront en charge de la création du nouveau titre RWBY

Migorado · 17 septembre 2020 6: 38 · 0

Je ne sais pas si vous saurez quel type d’arme vous préférez en regardant les bandes-annonces, mais ce qui est devenu clair, encore une fois, c’est que l’équipe Capcom en charge de la conception à la fois des attaques et des armes et armures gagnent leur salaire avec Vous grandissez. On s’attend à ce que dans les prochains jours, nous voyions plus de vidéos de ce style montrant d’autres des nombreuses armes que Monster Hunter Rise possède. Je veux voir cette hache-épée sauter avec le bug du câble!

La source

Source 2

Source 3

Source 4

en relation