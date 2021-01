“Big News and Revelations”, présentation de cet après-midi doublée par Nintendo et Capcom comme “Événement numérique Monster Hunter Rise«, Doit commencer aujourd’hui jeudi 7 janvier 2021 à 15h00, heure de la péninsule espagnole (6h00 PST, 14h00 GMT). L’événement peut être vu en direct en anglais via ce lien, alors qu’il sera disponible avec des sous-titres espagnols après son achèvement sur la chaîne YouTube de Nintendo Espagne.

Réactions Monster Hunter Rise Digital Event

Pour notre part, nous vous attendrons vers 14h45 (05h45 PST, 13h45 GMT) pour le regarder en direct avec vous et réagir sur notre chaîne Twitch.

Voir également

À quoi s’attendre de l’événement numérique Monster Hunter Rise?

Nous ne savons pas grand-chose d’autre sur cette présentation, au-delà de ce que nous pouvons nous attendre à y voir, telle qu’elle sera très probablement menée par Yasunori Ichinose et Ryozoko Tsujimoto, réalisateur de Monster Hunter Rise et producteur de la franchise respectivement, nous donnant à la fois des détails que nous connaissons déjà assez bien, ainsi que des informations inédites. Non seulement nous nous attendons à rencontrer de nouvelles armes, armures ou monstres, mais des mécanismes de jeu non encore révélés, des personnages pertinents pour notre nouvelle vie imminente de chasseurs, ou même la date à laquelle nous pourrons télécharger la démo promise pour le début de l’année, avec laquelle nous espérons qu’ils nous surprendront aujourd’hui. Nous avons hâte de voir le Palamute et le Felyne en action.

en relation