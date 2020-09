Ce moteur a été créé à l’origine pour Resident Evil 7, mais a été utilisé dans divers jeux.

La dernière vitrine des partenaires Nintendo Direct Mini pour Nintendo Switch nous a laissé des nouvelles très interessants. Le plus remarquable, sans aucun doute, est venu de la main de Capcom et la saga Monster Hunter, alors que deux jeux de la franchise entreront dans l’hybride en 2021: Monster Hunter Rise, le prochain jeu principal, et Monster Hunter Stories 2, la suite de ce spin-off de RPG.

Eh bien, après avoir fourni diverses informations à propos des deux jeux et en particulier de Monster Hunter Rise, Capcom a publié un communiqué de presse dans lequel ils rapportaient que le jeu était crée en utilisant le moteur Moteur RE. Même avant la publication officielle, le gestionnaire de communauté Capcom UK a confirmé sur son Twitter personnel que le jeu vidéo utilise effectivement ce moteur.

De nombreux joueurs ont exprimé leur surprise avant les nouvelles et la vérité est que ce fait est assez surprenant, mais Capcom a su faire un version spéciale du RE Engine pour Nintendo Switch. Même comme ça, ça semble compliqué que nous pouvons voir les jeux qui utilisent ce moteur dans l’hybride Nintendo, mais évidemment le temps nous dira si cela Est-ce possible ou pas.

Cela semble compliqué que l’on puisse voir les autres jeux qui utilisent RE Engine dans l’hybride NintendoLe moteur RE il a était crée pour faire Resident Evil 7 et a été utilisé par Capcom dans des jeux vidéo comme Devil May Cry 5, Resident Evil 2, Resident Evil 3. De plus, l’un des nouveaux titres en cours de développement, Resident Evil Village, a confirmé que utilise également le moteur.

Bien sûr, Monster Hunter Rise bénéficiera de ceci et Capcom a déclaré dans la déclaration que le moteur RE est utilisé «afin de fournir une expérience Monster Hunter. nouveau et accessible, qui peut être apprécié à tout moment, n’importe où et avec n’importe qui. « Vous n’avez pas encore vu la bande-annonce? Vous pouvez la voir et découvrir tout ce que nous savons sur le jeu dans l’article dans lequel nous vous parlons de son existence.

En savoir plus sur: Capcom, RE Engine, Nintendo Switch, Monster Hunter, Monster Hunter Rise et Nintendo.

