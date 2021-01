Le moment le plus attendu arrive pour Les fans de Monster Hunter et Capcom ont rempli la grande promesse. Comme annoncé il y a quelques jours à peine, l’entreprise avait de bonnes nouvelles à partager plus tôt cette année. Et bien que nous ayons encore quelques détails à clore, il ne faudra pas longtemps car un grand événement aura lieu dans les prochains jours.

Ce sera ce jeudi 7 janvier, lorsque les joueurs auront l’occasion de voir en direct, à partir de 15 heures, un événement centré sur les possibilités du jeu. En fait, il est promis que nous verrons de bonnes nouvelles et des annonces, nous serons donc plus qu’impatients de savoir quelles grandes propositions le travail apporte et quelles expériences jouables il comprend.

Bien sûr, les surprises ne s’arrêtent pas là et Capcom a annoncé qu’au mois de janvier une démo de Monster Hunter Rise arrivera. Bien sûr, pour le moment, on ne sait pas quand la date de sa première sera, bien que l’on s’attende à ce que ce soit pendant l’événement quand ils confirment enfin aux joueurs qu’ils peuvent déjà essayer leur grande expérience.

En attendant, nous vous rappelons que Monster Hunter Rise verra sa grande première le 26 mars de cette même année sur Nintendo Switch. C’est l’une des propositions les plus attendues où les joueurs auront l’occasion de profiter non seulement d’une excellente proposition jouable, mais d’une histoire plus que remarquable dans laquelle nous devons encore rencontrer ses personnages.