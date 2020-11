La saga Monster Hunter a toujours eu une forte présence sur les consoles Nintendo, plus particulièrement sur les consoles portables, bien qu’il y ait également eu une présence sur les machines de bureau. Beaucoup étaient les rumeurs sur un nouveau jeu dans la saga Monster Hunter pour Nintendo Switch, et à la fin, elles étaient plus que réelles. Nous avons pu le voir dans le Nintendo Direct Mini Partner Showcase début septembre, où non pas un, mais deux titres de la saga Monster Hunter pour Nintendo Switch ont été dévoilés: Monster Hunter Rise et Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.

Attention à l’explosion de Bombagdy!

Petit à petit, nous apprenons plus d’informations sur Monster Hunter Rise, comme son histoire, ses modes de jeu ou même certains de ses redoutables monstres. Cette fois, il est temps de rencontrer un monstre explosif, Bombagdy. Cette créature est une sorte de raton laveur joufflu qui explose au moindre. C’est le compte Twitter de Monster Hunter qui a fait connaître Bombagdy avec quelques croquis de ce monstre explosif.

Monster Hunter Rise Concept Art: the volatile Bombadgy. 🦝💥 #MHRise pic.twitter.com/ZIcvQ0HOGl — Monster Hunter (@monsterhunter) November 12, 2020

Monster Hunter Rise Concept Art: illustration de Bombadgy ronde. 🦝💥 #MHRise pic.twitter.com/2edVn3FuYD – Monster Hunter (@monsterhunter) 12 novembre 2020

Monster Hunter Rise Concept Art: anatomie Bombadgy. 🦝💥 #MHRise pic.twitter.com/vNWKrE6wzx Voir également – Monster Hunter (@monsterhunter) 12 novembre 2020

Comme nous pouvons le voir, nous devons être prudents avec Bombagdy ou au moins notre chasseur sera explosé. Nous nous souvenons que Monster Hunter Rise sera mis en vente la prochaine fois 26 mars 2021 pour Nintendo Switch, bien que selon les récents mots du directeur de Capcom, Monster Hunter Rise aurait pu être publié avant cette date.

