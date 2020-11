Par surprise, il y a quelques mois, Capcom annonçait dans un Nintendo Direct Partner Showcase deux titres pour Nintendo Switch de l’une des sagas les plus légendaires de la société japonaise, Monster Hunter. Il y a quelque temps, un nouveau titre de chasse pour la console Nintendo avait fait l’objet de rumeurs, et à la fin, comme on dit, lorsque la rivière sonne, l’eau porte. Monster Hunter Rise et Monster Hunter Stories 2 sont déjà une réalité, et nous avons hâte de nous plonger dans ces deux nouveaux titres que Capcom va nous apporter.

Palamute présente ses tenues

Bien que nous connaissions peu d’informations sur Monster Hunter Stories 2, nous ne pouvons pas en dire autant de Monster Hunter Rise, puisque Capcom nous offre peu à peu de nouvelles informations sur le titre de chasse. Nous avons déjà connu différents monstres qui seront présents dans le jeu, comme Bombagdy ou le redouté Aknosom, ainsi que les armes et mouvements que ce nouveau titre aura.

Dans Monster Hunter, nous avons l’habitude d’avoir notre bien-aimée Felyne comme compagnons. Cependant, dans Monster Hunter Rise, nous aurons également un nouveau compagnon, le Palamute, des “chiens” qui nous aideront dans nos chasses. Comme ce fut le cas avec les Felynes, le Palamute aura également sa propre équipe ou une armure pour affronter les redoutables monstres. Le compte Twitter officiel de Monster Hunter a montré certaines des équipes qui présenteront nos nouveaux compagnons.

Voici un petit plaisir pour vous: un aperçu rapide de certains des modèles d’équipement Palamute dans #MHRise 🐶 pic.twitter.com/CCvrHvlUOj – Monster Hunter (@monsterhunter) 26 novembre 2020

N’oubliez pas que Monster Hunter Rise sera mis en vente la prochaine fois 26 mars. Même dans ce cas, si vous souhaitez ouvrir la bouche et atténuer vos envies de chasse, l’eShop a le offre Monster Hunter Generations Ultimate au prix de 15,99 € jusqu’au 3 décembre prochain.

