Capcom est toujours prêt à nous donner de longues dents en montrant de nouvelles images, vidéos et informations concernant Monster Hunter Rise, le dernier opus de la célèbre franchise de chasseurs, qui viendra exclusivement à Commutateur Nintendo l’année prochaine. Et, honnêtement, d’après ce que nous avons vu ces derniers jours, ils le font bien.

Et le fait est que le distributeur et développeur japonais prend quelques jours, comme nous vous l’avons montré hier, pour sortir une série de vidéos centrées sur certaines de ses armes. Cette fois, il se concentre sur les armes Sword and Shield et les armes de type Hammer. Montrant, de la même manière, ses différents types de spéciaux disponibles pour une utilisation en bataille. Ensuite, nous vous laissons avec les deux nouvelles bandes-annonces publiées:

Êtes-vous convaincu par certaines des armes Monster Hunter Rise présentées ces derniers jours et à laquelle vous identifiez-vous le plus? Comme toujours, et cela n’allait pas être l’exception, nous attendons vos précieux commentaires et impressions à ce sujet. D’un autre côté, les vidéos présentées nous montrent également une chose, cet épisode aura plusieurs monstres présents dans Monster Hunter: World. Et oui, chez NextN, on attend avec impatience cette première démo, prévue début 2021, avec laquelle on pourra avoir un premier contact avec le titre Capcom tant attendu.

