C’est l’une des grandes exclusivités Switch pour 2021, et elle a profité d’un spectacle spécial Capcom en direct.

Par Mario Gómez / Mis à jour le 7 janvier 2021, 16:32

Comme annoncé, Monster Hunter Rise a joué dans un direct spécial où Capcom a longuement parlé de ce qui est nouveau pour la prochaine génération de monstres, qui fera ses débuts sur Nintendo Switch le 26 mars. Comme prévu, la vidéo a également fixé la date de sortie du demo gratuite: nous pouvons le trouver dans l’eShop du demain 8 janvier à 9h00 (heure espagnole de la péninsule) jusqu’au 1er février. Il aura des missions de base, intermédiaires et avancées, tout comme celles que nous avons l’habitude de voir dans la saga, ainsi qu’une mission d’introduction à la monture wyverne dont nous parlerons plus tard.

MH Rise vous permettra de monter et de contrôler de gros monstresL’une des premières nouveautés avec lesquelles le live nous quitte est l’arrivée de nouveaux monstres: certains d’entre eux que nous connaissions déjà ou ont été confirmés, comme Khezu, Tigrex, Mizutsune, Lagombi, Barioth ou Great Baggi; mais il y en a aussi un complètement nouveau appelé Goss harag. Ceci est particulièrement intéressant car il confirme largement la légitimité de certains fuites arrivé sur Internet il y a des mois. Selon ceux-ci – et il est fort probable qu’ils finissent par être confirmés – nous aurions également des créatures comme Anjanath, Kulu Ya-Ku, Barroth, Rajang, Chameleos, Valstrax (ces trois derniers, vraiment stimulants) et de nouveaux visages comme Yorogumo ou une “belette” Indéterminé.

Dans l’ensemble, il semble que la grande revendication du titre soit une autre caractéristique qui avait également fui dans le même espace: la possibilité de contrôler de gros monstres ennemis. Tout indique que nous ne pouvons prendre les rênes que d’un gros monstre à la fois pour chaque équipe; mais une fois derrière leur dos, il sera possible de diriger leurs attaques ou de les écraser contre le mur. La seule condition semble être d’avoir fait suffisamment de dégâts avec des armes, le Cable Bug ou des glissements de terrain naturels, et l’effet ne durera qu’un certain temps. Tigrex, Rathalos et Arzuros utilisent tous leurs propres techniques de combat pendant la bande-annonce, mais il reste à voir si tous les monstres ont les mêmes possibilités à portée de main.

La démo sera disponible pour une durée limitée et comprendra des missions à jouer seul ou en ligne En dehors de cela, nous avons également pu voir comment certains des monstres se comportent au combat, y compris Magnamalo lui-même; ainsi que le premier aperçu d’un nouvelle région, les îles gelées. Les personnages principaux du village sont apparus brièvement: nous connaissions déjà la grande majorité d’entre eux, mais certains complètement nouveaux comme le marchand qui gère les camarades ou les “miaurcenarios” se sont glissés sur la liste. En fait, ce sont encore de nouvelles versions de rôles déjà connus dans d’autres tranches de la saga. Il est à noter que le zone d’entraînement Il a reçu un traitement très prometteur, car comme cela s’est produit dans World, cela nous permettra de modifier le comportement des objets qui y apparaissent.

Capcom nous encourage avec ce nouveau Monster Hunter Rise à visiter une nouvelle région à thème japonais, victime d’un phénomène appelé Frenzy qui affecte les monstres locaux. La clé de tout semble être Magnamalo, la créature vedette de cet épisode et aussi l’une des premières espèces. Pendant que nous le traquons, nous pouvons utiliser le Cablebicho pour parcourir la carte, ou courir sur le dos des nouveaux camarades de Canyne, qui garderont les Felynes de notre équipe. Au cours des prochaines minutes, nous éditerons l’actualité avec plus de détails à propos du jeu.

En savoir plus: Monster Hunter Rise, Capcom et Demos.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');