Entends-tu cela? Ce sont les tambours des chasses intenses qui se rapprochent de plus en plus, car Monster Hunter Rise arrivera exclusivement à Nintendo Commutateur le prochain 26 mars 2021. Puisque cette date n’est pas si loin (il faut garder à l’esprit que dans le monde des jeux vidéo, les titres sans date de sortie et plusieurs années à l’avance sont annoncés), maintenant Capcom met toute la viande (de monstre) dans le rôtisserie, donc vous avez partagé deux nouvelles vidéos commerciales qui visent à faire en sorte que le public japonais n’y pense pas beaucoup et à acquérir des copies de ce nouvel opus.

Monster Hunter Rise présente plusieurs de ses éléments dans deux vidéos commerciales courtes mais intenses

Admettez-le, vous aussi, vous êtes très heureux de pouvoir visiter le monde de Monster Hunter Rise une fois qu’il sera sur Nintendo Switch dans environ trois mois. Ainsi, comme Capcom sait très bien ce qu’il a stocké, il a maintenant publié deux nouvelles vidéos commerciales très courtes, puisqu’elles ont une durée de 30 secondes et 15 secondes, respectivement, mais celles-ci nous aident à avoir une très bonne idée de ce que est encore à venir et les affrontements contre les monstres féroces qui nous attendent. Nous voulons aller chasser le plus vite possible!

Voir également

De cette façon, et avec ces deux nouvelles vidéos japonaises sous notre bras, nous n’avons d’autre choix que d’être patient pour pouvoir jouer à Monster Hunter Rise, car vous savez, dans la chasse l’un des éléments les plus importants est la patience, afin de coin cette proie que nous apporterons comme trophée au mur (virtuel) de notre salon (virtuel). Et vous, combien d’heures avez-vous passé à chasser des monstres dans la démo désormais disponible dans l’eShop de la console hybride?

