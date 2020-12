Il est incontestable d’affirmer que l’annonce de Monster Hunter Rise pour Commutateur Nintendo Il a réussi à susciter une grande attente parmi tous ses partisans. Depuis, nous avons partagé de nombreux détails sur le titre Capcom tant attendu (démo incluse). Maintenant, un peu plus de 3 mois après son lancement, nous partageons avec vous tous un nouveau lot de détails.

Capcom lui-même, le distributeur et développeur japonais en charge de la franchise, a été chargé de publier, lors des Game Awards 2020, un lot de détails sur le Monster Hunter Rise attendu, nouvelle bande-annonce inclus:

La vidéo en question, d’une durée d’environ 4 minutes, nous montre deux nouveaux monstres (Somnacanth et Bishanten), en plus de ceux qui reviennent des tranches précédentes, ainsi qu’une nouvelle zone à explorer. Et ça ne s’arrête pas là, puisqu’ils viennent de se libérer 4 vidéos axées sur certaines des armes que les chasseurs de monstres pourront utiliser dans ce nouvel opus. Des armes de mêlée (lance et longue épée) aux armes à distance (arbalète légère et arbalète lourde). En outre, au cours de ces images, certaines des attaques spéciales desdits “outils de chasse” ont été montrées.

Que pensez-vous de l’actualité diffusée? Nous vous rappelons que Monster Hunter Rise arrivera exclusivement sur Nintendo Switch le 26 mars, avec une démo temporaire prévue pour janvier.

Source: Capcom

