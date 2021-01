Monster Hunter Rise est l’un des titres les plus attendus de Nintendo Commutateur, et pas seulement au Japon (où il a été classé numéro un dans les jeux les plus recherchés du magazine Famitsu pendant des semaines), mais partout dans le monde. Ainsi, de nombreux chasseurs ont déjà pu calmer leur “soif de sang” grâce à la démo disponible sur Nintendo Switch, mais ils ont également remarqué qu’il existe un certain nombre de bugs qui obscurcissent parfois leur expérience. Cependant, Capcom a maintenant publié une déclaration dans laquelle il est plus que clair que ces erreurs ne seront finalement pas présentes dans la version fineLui, donc les chasseurs peuvent être aussi calmes qu’ils peuvent l’être quand un “insecte” géant vous frappe les fesses.

Monster Hunter Rise corrigera tous les bugs de la démo au moment où il publiera sa version finale

Il semble incroyable qu’au milieu de 2021 nous devions signaler qu’un titre corrigera les erreurs lors de sa sortie, mais bon, c’est quelque chose de nécessaire, et nous nous référons aux tests des derniers mois, qu’il suffit de voir la colère des joueurs lorsque quelque chose est injouable sur certaines des plates-formes sur lesquelles il a été publié. Cela dit, Capcom a désormais publié une déclaration confirmant que ces petits bugs présents dans la démo ne seront pas présents dans la version complète du jeu:

Pour les joueurs utilisant la démo Monster Hunter Rise, si le nombre d’amis enregistrés dans votre liste d’amis dépasse un certain nombre, le jeu commencera à ralentir (il s’agit d’un crash). Veuillez noter que cette erreur ne sera pas incluse dans la version finale. Nous vous prions de nous excuser pour tout inconvénient qui aurait pu survenir et nous apprécions votre soutien.

Par conséquent, nous ne pouvons que rester tranquilles, car la chasse commencera, de la meilleure façon possible, peu de temps après. Et vous, combien d’heures avez-vous consacrées à cette démo de Monster Hunter Rise? Sentez-vous vos pouces?

