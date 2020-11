Les joueurs pourront incarner le personnage de l’actrice avec son apparence et sa voix, ainsi que fabriquer son armure.

Avez-vous déjà rêvé d’être Mile de Jovovich? Probablement pas, mais cela n’a pas d’importance, car le prochain événement spécial Monster Hunter World: Iceborne permettra aux joueurs d’incarner l’actrice dans son rôle-titre dans le prochain film Monster Hunter. Alors que le film a repoussé sa date de sortie, les chasseurs du jeu accueilleront le Nouvel évènement du film suivant 4 décembre.

C’est un événement spécial divisé en deux chasses différentes. Deux missions où nous jouerons le chasseur Artemis, le personnage de Milla Jovovich dans le film, à la fois avec son aspect visuel et avec la propre voix de l’actrice en anglais. La première chasse nous pousse à affronter seuls les redoutables Black Devils qui a joué dans les premières bandes-annonces du film et, alors qu’Artemis se bat avec deux épées, un combat sanglant vous attend.

Plus tard, la deuxième partie de l’événement nous fera face un énorme Rathalos, et bien que cela ne semble pas très nouveau, Capcom nous assure que quelque chose de “spécial” nous attend dans ce combat. Bien sûr, pour participer à ces événements il faut être dans le Master Rank, et avec les matériaux obtenus à partir des chasses, nous pouvons fabriquer à la fois le Armure d’Artémis, comme une armure en couches pour montrer votre look sans avoir à changer de pièce.

Parallèlement, Capcom annonce que les joueurs de MHW Iceborne pourront réclamer un ensemble de articles gratuits pour une durée limitée, du 27 novembre au 2 décembre, en cadeau pour fêter la sortie future du film. Nous vous rappelons que le film Monster Hunter sortira en Espagne 1er janvier, après plusieurs changements de dates, et que récemment nous avons pu assister à un nouvel aperçu vidéo de sa proposition. De même, et avec plus de 16 millions de jeux vendus, nous vous invitons à découvrir cette aventure dans notre analyse de Monster Hunter World.

