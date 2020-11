Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 25/11/2020 10h24

Comme vous le savez peut-être, le film Monster Hunter sortira le mois prochain. Pour fêter ce lancement, Monster Hunter World: Iceborne présentera quelques événements spéciaux, où nous pouvons prendre le contrôle de Natalie Artemis, la protagoniste de ce film.

Ce croisement entre Monster Hunter World: Iceborne et Monster Hunter, le film débutera le 3 décembre et sera disponible jusqu’au 2 décembre 2021. Au total, vous aurez l’occasion de vous lancer dans deux événements différents, tous deux mettant en vedette Artemis, qui met en vedette la voix de Milla Jovovich.

Dans le premier événement, connu sous le nom de The New World, vous pourrez affronter les Black Diablos. Plus tard, dans To Our World, vous devrez vous battre contre Rathalos. En complétant les deux défis, vous recevrez une série d’armures et d’armes qui vous seront d’une grande aide dans votre aventure.

Via: Capcom

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.