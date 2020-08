Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

En raison de la pandémie, Capcom a eu du mal à publier plus de contenu pour Monster Hunter World: Iceborne. Heureusement, le studio a publié avec succès la mise à jour Alatreon et prépare déjà d’autres surprises pour les mois à venir.

Le contenu qui recevra le titre en septembre et octobre a été récemment révélé, des mois au cours desquels il y aura des événements saisonniers spéciaux, plus de missions, de nouveaux personnages et d’autres surprises. Le plus frappant est l’arrivée d’une nouvelle et dangereuse créature au titre.

Capcom a partagé une bande-annonce et les premiers détails sur ledit monstre. De plus, il a confirmé la feuille de route complète de Monster Hunter World pour les semaines à venir.

Le puissant Fatalis arrive dans Monster Hunter World

Ce sera début septembre que Capcom fêtera le premier anniversaire d’Iceborne. Il y aura un événement spécial du 5 au 7 septembre. Plus tard, des versions plus puissantes de Kushala Daora, Teostra et Lunastra seront publiées.

Le mois prochain sera également le festival d’appréciation (du 4 au 17 septembre) et le Spring Blossom Fest (du 18 au 30 septembre). Chaque événement comprendra des objets spéciaux, des missions et des décorations.

Début octobre, la cinquième mise à jour gratuite du jeu arrivera. À partir du 1er octobre, les joueurs pourront affronter Fatalis, un ancien dragon noir brutal qui a détruit un royaume entier en une nuit.

Cette créature mortelle sera trouvée dans le château de Skrad et vous rencontrerez un nouveau personnage dans sa mission en tant que membre de la guilde. Vous pouvez obtenir plus d’armes et d’ensembles d’armures comme Fatalis α + et Fatalis β +.

Cet automne viendra la version améliorée de Velkhana, Autumn Harvest Fest et Fun Fright Fest, qui se termineront le 5 novembre. Voici une bande-annonce de Fatalis et la feuille de route avec toutes les nouvelles:

« Fatalis sera disponible dès que vous aurez terminé le scénario principal d’Iceborne et terminé l’enquête Alatreon », a commenté Capcom. La mise à jour corrigera également certains bogues non verbeux dans le jeu.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Le film Monster Hunter a déjà une date de sortie

Monster Hunter World est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous trouverez ici toutes les actualités à son sujet.