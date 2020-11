Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Capcom est plus fort que jamais et la société japonaise a connu un grand succès ces dernières années grâce aux excellentes performances que beaucoup de ses jeux ont eues sur le marché. Cette résurgence a été menée par Monster Hunter: World, une livraison qui est devenue un succès dans cette génération et qui revendique déjà un nouveau nombre d’exemplaires vendus.

La liste des jeux les plus vendus de Capcom, qui est nommé par la société japonaise comme Platinum Titles, a été mise à jour au 30 septembre de cette année et maintenant Monster Hunter: World sports 16,4 millions d’exemplaires, un chiffre qui s’il est ajouté au L’expansion de Monster Hunter World: Iceborne, qui s’est déjà vendue à 6,6 millions d’exemplaires en un seul produit, montre le succès de la franchise dans cette génération.

En revanche, le nombre de Resident Evil continue d’augmenter et dans le cas de Resident Evil 7: Biohazard, le volet le plus réussi de la franchise, il s’est déjà vendu à 8,3 millions d’exemplaires. De plus, le remake de Resident Evil 2 a enregistré 7,5 millions d’exemplaires.

Voici donc le Top 10 des jeux les plus vendus dans l’histoire de Capcom:

Monster Hunter: World – 16,4 millions Resident Evil 7: Biohazard – 8,3 millions Resident Evil 5 – 7,7 millions Resident Evil 6 – 7,6 millions Resident Evil 2 Remake – 7,5 millions Monster Hunter World: Iceborne – 6,6 millions Street Fighter II (SNES) – 6,3 millions Street Fighter V – 5 millions Resident Evil 2 – 4,96 millions Monster Hunter Freedom 3 – 4,9 millions

