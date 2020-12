Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La première du film Monster Hunter a fait polémique après qu’une blague occidentale, spécifiquement utilisée aux États-Unis, a enflammé l’esprit du public en Chine, un pays dont les autorités n’ont pas tardé à agir sur la question et ont décidé d’interdire le film. . Malheureusement, cela ne s’est pas limité au domaine cinématographique, car les réactions n’ont pas tardé à aller contre Monster Hunter World.

Après que le scandale a éclaté en Chine à propos du film Monster Hunter, Monster Hunter World a commencé à subir des attaques d’un secteur du public, qui a commencé à bombarder la version du jeu sur Steam avec des négatifs, provoquant une activité récente dans la section de Revues et évaluations de jeux. Bien que la plate-forme de Valve ait mis en place un système d’examen pour ces types de cas, ce qui signifie que la plupart de ces qualifications, sinon toutes, ne seront pas prises en compte, la réalité est que c’est un coup dur. pour l’équipe en charge du film et pour Capcom.

Au début, le film peut considérer le marché chinois comme perdu, le plus important au monde et plus encore en cette ère de pandémie où le cinéma traverse un moment critique dû à la fermeture des salles, aux retards des premières les plus importantes et au pari. pour la première simultanée via des services de streaming. Ensuite, quant à la propriété intellectuelle, elle est entre les mains de Capcom, puisque Monster Hunter World, son jeu le plus abouti, pourrait faire face à un environnement défavorable devant le public chinois.

Jusqu’à présent, on ne sait pas quelles mesures seront prises à cet égard ou s’il est possible que le film Monster Hunter ait une chance.

