Il existe de nombreux titres qui s’inspirent des mécanismes de piégeage et d’entraînement des monstres que Pokémon a rendus à la mode. Le dernier à sonner ces pièces était le célèbre Nexomon: Extinction. Cependant, ces jeux, bien qu’ils le font toujours pour offrir une touche distinctive, conservent généralement le style RPG classique des premiers titres de monstres de poche. Rares sont ceux qui, jusqu’à présent, ont osé mélanger les jeux de monstres avec d’autres genres de l’industrie. Mais Sanctuaire de monstres s’il le fait. Le jeu indépendant de Moi Rai Games, qui fusionne le piégeage et l’entraînement de monstres avec metroidvania, Il arrive demain, 8 décembre, sur Nintendo Switch, et a déjà montré ses 20 premières minutes de gameplay en mode hybride. Ne les manquez pas!

Monster Sanctuary – Genre différent, même essence

Monster Sanctuary est une metroidvania indépendante dans laquelle nous contrôlons un gardien, ou éleveur de monstres, qui explore les terres mystiques de son monde accompagné des créatures qu’il rencontre sur son chemin. Et même si je le fais en défilement latéral, l’essence de la capture et de l’élevage de monstres, que nous avons tant apprécié dans les titres Pokémon, est le même. Des combats au tour par tour, des attaques spéciales et des compagnons aux designs impressionnants nous attendent dans ce titre curieux.

Ici nous vous laissons les 20 premières minutes de Monster Sanctuary sur Nintendo Switch, qui ont enregistré dans Nintendo Everything:

