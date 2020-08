Le monde de The Witcher devient de plus en plus populaire. Ce ne sont pas seulement les jeux vidéo, mais aussi la proposition de sa série qui a fait connaître aux fans du monde entier cette œuvre littéraire incroyable. Tel est son succès, qu’il n’est pas surprenant que son monde s’agrandisse pour même présenter une proposition des plus révolutionnaires qui fera ses grands débuts sur les téléphones mobiles.

Voici comment il est présenté The Witcher: Monster Slayer, un titre qui nous incitera à faire sortir le sorcier que nous portons à l’intérieur pour présenter une proposition dans le pur style de Pokemon aller. Comme on peut s’y attendre, le titre nous invitera à arpenter les rues pour pouvoir affronter les créatures qui croisent notre chemin. Bien sûr, avec des propositions intéressantes dans lesquelles nous devrons suivre, étudier et enfin combattre ces monstres.

The Witcher: Monster Slayer | CD Projekt RED

Son histoire se déroule à une époque antérieure à la présent dans les jeux vidéo de Geralt de Rivia, donc les sorcières seront vraiment importantes pour assurer la sécurité des habitants du lieu. Et bien que cela puisse paraître simple, les développeurs expliquent que la préparation avant les combats sera essentielle puisque les rivaux ne permettront pas de surmonter facilement les combats, mais nous aurons même devant nous une série de missions à compléter pour connaître le histoires présentes dans le jeu.

Grâce à ces missions, les joueurs auront l’occasion de sentir qu’ils vivent dans les jeux vidéo de Geralt de Rivia, bien que pour le moment avec une série de points qui n’ont pas été révélés. Ce qui a été confirmé, c’est que The Witcher: Monster Slayer fera son arrivée sur iOS et Android Bientôt disponible.