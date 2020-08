La plupart des amateurs de RPG doivent se procurer un Nintendo Commutateur depuis longtemps, puisqu’un grand nombre d’entre eux finissent par être confirmés pour la console hybride et pouvoir jouer un titre de ce genre quand on veut, où on veut et comme on veut aide énormément à se présenter dans leurs univers dans lesquels on passe un grand nombre d’heures. Alors malgré tout ce que cela peut sembler, Ys IX: Monstrum maintenant a fini par être confirmé également pour la console hybride, et maintenant nous savons que son fenêtre de sortie pour Nintendo Switch et pour PC, mais sa date exacte pour PS4.

Ys IX: Monstrum Nox arrive sur Nintendo Switch l’été prochain 2021

Repoussez les créatures de la nuit dans Ys IX: Monstrum Nox, disponible le 2 février 2021 sur PS4, et sur Nintendo Switch et PC Summer 2021! Regardez Adol et ses camarades Monstrums prendre d’assaut la bataille et précommandez votre copie ici: (https://t.co/BokSeyLfBY) #YsIX pic.twitter.com/Amt9UY96AS – NISAmerica (@NISAmerica) 28 août 2020

Le réseau social Twitter est préféré par les différentes entreprises du monde du jeu vidéo pour faire des annonces concernant leurs prochains titres en raison de la rapidité avec laquelle ils peuvent être réalisés, mais aussi en raison de la proximité qu’ils ont avec les joueurs. Ainsi, c’est maintenant NIS America qui a confirmé la date de sortie de Ys ​​IX: Monstrum Nox dans PS4, et est-ce que le joueurs européens de la plateforme Sony pourront se lancer dans cette nouvelle aventure 5 février. Quant aux joueurs de Nintendo Commutateur et de PC, ils devront attendre encore un peu, car ce qui a été révélé est le la fenêtre de lancementet ça viendra tout au long de l’été de l’année prochaine 2021, il n’y a donc pas d’autre choix que d’être plus patient.

De cette façon, cette saga RPG est à nouveau publiée sur Nintendo Switch et de nombreux joueurs recevront sûrement une copie de Ys ​​IX: Monstrum Nox pour cette plate-forme hybride. Et vous, avez-vous envie de lancer ce nouveau titre de cette saga plus que longue?

