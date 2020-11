La développeur indépendante Hugepixel est en train de finaliser les détails pour le lancement sur la console Joy-Con de son nouveau travail, le premier à le visiter en fait, avec le soutien de l’éditeur bien connu Ratalaika Games. Il s’agit de Plus sombre, un jeu de plates-formes de style pixelart ça dit avec un accent particulier sur les puzzles, d’accomplir certaines tâches afin de terminer chaque niveau, par exemple déplacer un certain bloc pour nous aider à atteindre de nouveaux endroits, ou éviter certains pièges pour continuer à avancer, une approche simple qui atteint progressivement la profondeur et la difficulté. Ce titre est attendu pour le prochain 27 novembre pour 4,99 €, et voici sa bande-annonce de présentation divertissante, où l’on peut aussi le voir un peu en mouvement:

Bande-annonce de présentation More Dark (Nintendo Switch eShop)

More Dark est un jeu de plateforme en deux dimensions avec une vue latérale, avec des éléments de puzzle. Le jeu se déroule dans un endroit étrange appelé l’enfer. Pas une seule personne qui y est arrivée ne pourra revenir. Ou pouvez-vous encore? Après que le Seigneur de l’Autre Monde soit parti en vacances, sa douce fille, Evilina, a temporairement assumé sa direction. Bientôt, eh bien, tout l’enfer s’est déchaîné. Tous les prisonniers de la damnation ont échappé à leurs emprisonnements et se sont répandus dans tout le royaume, brisant la paix fragile du domaine du diable. En tant que serviteur dévoué d’Evilina, votre tâche est de diriger un bataillon de démons et de rétablir l’ordre en enfer, de coincer les condamnés en fuite et de nettoyer chaque zone de chaos et d’anarchie. Pouvez-vous sauver l’enfer ou peut-être gagner la rédemption? fonctionnalités:

60 niveaux

Variété de mécanismes (pompes, échangeurs gravitaires et éléments de saut motorisés)

Clés cachées pour déverrouiller les chapeaux

2 mini-jeux différents

2 boss différents

Graphiques pixel ombragés et élégants

Musique d’inspiration rétro

