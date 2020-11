Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

NetherRealm Studios a récemment confirmé 3 nouveaux combattants pour Mortal Kombat 11: Rambo, Rain et Mileena. Ces derniers jours, nous avons eu l’occasion de voir certains d’entre eux en action, c’est donc aujourd’hui au tour du combattant brutal.

Le studio a préparé un gameplay pour montrer en détail les puissantes attaques de Mileena. Les joueurs demandaient déjà l’arrivée de l’éplucheur à la liste et pourront enfin utiliser leurs mouvements avec les débuts du Pack Kombat 2.

Voici comment Mileena sera mortelle Mortal Kombat 11

Mileena arrivera dans le nouvel opus avec son style de combat classique que les fans reconnaîtront instantanément. Cependant, le combattant a gagné de nouveaux mouvements, tels qu’une prise très dangereuse, une glissade utile, etc.

L’Éplucheur punira ses ennemis avec son sai pointu et ramènera des techniques connues sous le nom de coup de pied de téléportation. Pendant le jeu, leurs capacités de base sont affichées, ainsi que leurs attaques les plus puissantes.

Comme si cela ne suffisait pas, la vidéo révèle certains des skins que NetherRealm Studios a préparés pour Mileena. Plus précisément, les tenues Dangerous Allure, True Kahunum, Beauty of the Beast et Malign Presence sont présentées.

Mileena, Rambo et Rain rejoindront officiellement la liste le 17 novembre. Nous ne vous en disons pas plus et nous vous laissons le nouveau gameplay ci-dessous:

La prévente du contenu du Pack Kombat 2 J’ai déjà commencé. Le forfait sera offert en échange de 14,99 $ US. Les joueurs qui l’obtiennent pendant la période de pré-vente recevront en récompense le Pack de skins Time Warriors, avec des skins pour Noob Saibot, Liu Kang et Skarlet.

Vous pouvez jouer à Mortal Kombat 11 sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Vous trouverez ici plus d’informations sur lui.