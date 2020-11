Il y a un mois, Warner Bros.et NetherRealm Studios ont annoncé Mortal Kombat 11 Ultimate, et cela a un peu dégonflé l’esprit des amoureux du format physique en annonçant qu’il ne serait disponible qu’en téléchargement numérique via l’eShop Nintendo Switch. Cependant, cette limitation semble s’appliquer uniquement à l’Amérique du Nord, car Mortal Kombat 11 aura un format physique en Europe.

Ce format est déjà répertorié sur Amazon UK et dans la description du produit il est clairement précisé que la boîte de jeu contient une cartouche pour l’hybride. Malheureusement, nous n’avons toujours aucune nouvelle de sa distribution depuis Amazon Espagne, nous ne pouvons donc qu’attendre ou réserver la version anglaise, car grâce à Nintendo Switch n’a pas de blocage régional, nous pouvons profiter de n’importe quel jeu physique sur n’importe quelle console du monde.

Différence entre les jaquettes du format numérique et le format physique de Mortal Kombat 11 Ultimate

Soyez prudent lors de la réservation du jeu, car le format numérique est également livré avec une boîte. Regardez bien le coin inférieur droit.

Voir également

Mortal Kombat 11 est sur le marché depuis un certain temps maintenant et a eu de nombreuses mises à jour et DLC depuis lors; Cependant, grâce à la version Ultimate, nous pouvons profiter à la fois du jeu de base ainsi que tout le contenu supplémentaire, car il comprend le Kombat Pack 1, Kombat Pack 2 et l’extension Aftermath. La sortie du titre est prévu le 17 novembre et il est désormais possible de réserver la version numérique à partir de ce lien (avec Langue anglaise et espagnole), et le format physique, pour le moment sur Amazon UK et uniquement en anglais.

en relation