Warner Bros. Pictures a révélé il y a quelques jours plus de détails sur le nouveau film Mortal Kombat. Grâce à cela, nous avons pu voir quelques images du film et l’apparence que certains personnages classiques de la franchise de combat auront.

La société a également décidé de révéler le synopsis du film, ce qui nous permet enfin de connaître des détails sur son histoire, ses protagonistes et le rôle que chacun d’entre eux aura. En outre, des informations sur l’équipe de production et le casting du film ont été publiées.

Le nouveau scénario du film Mortal Kombat révélé

Pour commencer, Warner Bros Pictures note que Simon McQuoid est le réalisateur du film, tandis que James Wan, Todd Garner et E. Bennett Walsh sont en charge de la production. Le film nous présentera Cole Young, un combattant des arts mixtes qui cache une grande puissance.

Cela amènera Shang Tsung à envoyer Sub-Zero pour terminer Cole. Dans un acte désespéré, le protagoniste recherchera Sonya Blade et plus tard Jax, avec qui il partage une tache de naissance avec un étrange dragon.

En compagnie de ses nouveaux alliés, Cole visitera le temple de Raiden, qui donne asile à ceux qui portent cette marque. Là, il sera bien reçu et sera formé par Liu Kang, Kung Lao et Kano.

C’est ainsi qu’il entamera une bataille contre Outworld qui mettra tout le monde en danger. “Cole essaiera-t-il assez fort de débloquer ses arcanes, l’immense pouvoir de son âme, à temps pour sauver non seulement sa famille, mais aussi pour arrêter Outworld une fois pour toutes?”, Lit le synopsis.

Ils partagent les premières images de Mortal Kombat

D’autre part, Warner Bros Pictures a réaffirmé la participation d’acteurs tels que Lewis Tan (Cole Young), Jessica McNamee (Sonya Blade), Josh Lawson (Kano), Tadanobu Asano (Raiden), Mehcad Brooks (Jax), Ludi Lin (Liu Kang), Chin Han (Shang Tsung), Joe Taslim (Bi-Han et Sub-Zero), Max Huang (Kung Lao), Sisi Stringer (Mileena) et Hiroyuki Sanada (Hanzo Hasashi et Scorpion)

Enfin, la société a rappelé que le film Mortal Kombat sortira le 16 avril dans certaines salles et via HBO Max quelques jours plus tard. Visitez ce lien pour en savoir plus sur la franchise.

