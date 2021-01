Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’une des raisons pour lesquelles vous avez tellement de mal à trouver un nouveau RTX est que ce ne sont pas seulement les joueurs qui les recherchent. Ce qui se passe, c’est qu’ils sont devenus l’un des produits les plus recherchés par les personnes qui exploitent les crypto-monnaies. Apparemment, MSI le sait et c’est pourquoi il prépare déjà un modèle du RTX 3060 Ti spécialement conçu pour l’exploitation minière.

Selon les informations de Videocards, un enregistrement MSI effectué au bureau de réglementation de la Commission économique eurasienne révèle les plans possibles de l’entreprise. Ce qui se passe, c’est que 2 produits faisant référence au minage sont apparus: la GeForce RTX 3060 Ti MINER 8G et la GeForce RTX 3060 Ti Miner 8G OC.

Ce sont des modèles basés sur le RTX 3060 Ti

Ces cartes graphiques sont basées sur la carte GPU GA104-200-A1, qui comprend 4864 cœurs CUDA et 8 Go de mémoire GGDR6. Il dispose également d’un bus mémoire de 256 bits. Bien que plus de détails soient inconnus, les modèles destinés à l’exploitation minière suppriment souvent des fonctions non pertinentes pour cette tâche, telles que la sortie vidéo ou l’éclairage RVB.

Il est important de noter que MSI n’a pas confirmé le lancement des GeForce RTX 3060 Ti MINER 8G et GeForce RTX 3060 Ti Miner 8G OC pour le moment. C’est pourquoi nous ne savons pas quel serait son prix. Nous vous rappelons que le modèle régulier est offert en échange de 399 $ USD.

Nous resterons à l’écoute et vous mettrons à jour lorsque nous en saurons plus sur ce nouveau modèle de carte graphique possible.

Il faut mentionner que ce n’est pas la première fois que MSI lance des cartes dédiées au minage. En 2017, l’année où le prix du Bitcoin a considérablement augmenté, des entreprises comme MSI ont lancé des tableaux Pascal axés sur ceux qui s’intéressent à l’extraction de crypto-monnaies.

Et pour vous, que pensez-vous de cette nouvelle? Pensez-vous que d’autres marques devraient sortir des modèles pour le minage et que de cette façon les habitués atteignent les joueurs? Dites le nous dans les commentaires.

