Les abonnés au service Google peuvent profiter de Hitman et Metro Last Light sans frais supplémentaires.

Nouveau mois, nouveau lot de jeux gratuits sur Stadia. Le service de jeux en streaming de Google a déjà confirmé les titres suivants pour rejoindre le catalogue de Stadia Pro Sans frais supplémentaires, l’abonnement payant présent sur la plateforme. Et ils ne sont rien de moins que 6 jeux très différents les uns des autres, avec de superbes aventures de premier ordre, des propositions indépendantes compétitives et une bataille royale basée sur un classique, qui fait ses débuts en premier sur Stadia. Oui, on parle de Super Bomberman R en ligne.

C’est un proposition multijoueur en ligne pour 64 joueurs, basé sur Super Bomberman R, avec l’action explosive typique de la saga. Et plus frénétique que jamais grâce à son approche de battle royale, disponible premier sur Stadia. Parallèlement, un autre titre qui sort pour la première fois sur la plate-forme Google: Gunsport, une proposition compétitive 2 contre 2 avec un style rétro et un gameplay rapide plein de pouvoirs et de coups astucieux.

Si vous aimez plus furtif Au-delà de l’action directe, les nouveaux jeux Stadia Pro incluent également Hello Neighbour, ainsi que le grand Hitman d’IO Interactive avec les destinations les plus exotiques du monde à la recherche de cibles d’assassinat. Avec eux vient également Metro: Last Light Redux, la suite de la saga post-apocalyptique pleine de tunnels sombres, de factions hostiles et créatures mutantes dangereux.

Pour finir, nous avons Embr, un jeu qui transforme la lutte contre les incendies en une proposition coopérative farfelue, actuellement disponible en accès anticipé. Tous ces jeux seront disponible le 1er septembre. Mais peu de temps avant, le 31 août, GRID, Kona et Get Packed cesseront d’être proposés dans le cadre de Stadia Pro, alors n’oubliez pas de ajoutez-les à votre bibliothèque cette semaine pour les avoir pour toujours. Pour les dernières mises à jour du service, voici toutes les annonces pour Stadia Connect de cet été, ainsi que la liste des jeux Stadia Pro disponibles en août.

En savoir plus sur: Stadia, Stadia Pro, Hitman et Metro: Last Light.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["stadia"]).setTargeting("publisher", ["google"]).setTargeting("genre", ["otros"]).setTargeting("game", ["stadia"]).setTargeting("url_sha1", "ea18d3f36922fa8a42d3da1d590e712c8e1c6fa2");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');