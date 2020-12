Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 03/12/2020 15h30

Le manga de Mon université de héros Cela a été plein de révélations incroyables et de retours inattendus ces derniers temps. Maintenant, quelques pages du chapitre 293 ont été divulguées, où Des informations sur Bakugo que les fans de la série attendaient d’apprendre ont été révélées.

FAIS ATTENTION. Spoilers de manga My Hero Academia ensuite.

Dans le monde de My Hero Academia, tous les héros ont un nom spécial. De cette manière, les étudiants 1-A avaient déjà décidé de leur surnom pour leur travail professionnel. Tous sauf un. Bakugo s’était abstenu de révéler son titre héroïque, et ne le partagerait qu’en présence de Best Jeanist, son mentor.

Comme vous le savez probablement déjà, le héros numéro trois du Japon est apparu de manière inattendue à la fin du chapitre 291 de My Hero Academia. Maintenant, grâce aux fuites du prochain épisode, il a été révélé que Le nom du héros de Bakugo est: Dynamite ou DynaMight. Pour le moment, les circonstances dans lesquelles ces informations sont partagées sont inconnues.

N’oubliez pas que le prochain chapitre de My Hero Academia, qui sortira le 6 décembreVous pouvez en profiter gratuitement et en espagnol via Manga Plus ici.

Via: My Hero Academia Wiki

