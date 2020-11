Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 08/11/2020 16:00

Au cours des derniers jours, le monde a été impliqué dans une grande discussion autour de la présidence des États-Unis. Cependant, il semble que dans cette conversation, il était également temps de parler d’anime, en particulier de Mon université de héros et la grande révélation qui s’est produite lors de son dernier chapitre, quelque chose qui est devenu plus populaire que les élections, au moins pour un moment.

Sans entrer dans les détails, My Hero Academia chapitre 290 a finalement révélé l’identité de Dabi. Depuis la première apparition de ce personnage, les fans ont discuté de son origine à plusieurs reprises, et grâce à quelques fuites, ce mystère a finalement été résolu. Suite à cette révélation, la conversation autour de cet anime est devenue plus populaire que les élections américaines sur Twitter.

Cependant, cela n’a pas duré longtemps, quelques minutes après que My Hero Academia et Dabi se soient positionnés comme les plus populaires sur Twitter, les élections ont de nouveau dominé le réseau social. Si vous voulez connaître la véritable identité de ce méchant, Nous vous rappelons que vous pouvez maintenant lire gratuitement le nouveau chapitre en espagnol ici.

Via: Bande dessinée

Square Enix a perdu 63 millions de dollars au profit des Avengers de Marvel

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.