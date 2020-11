Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 10/11/2020 13:37

Aussi étrange que cela puisse paraître, l’un des derniers films à sortir en salles au Mexique était My Hero Academia: Heroes Rising. Maintenant, il a récemment été annoncé que ce film serait à nouveau projeté dans notre pays, et pour la première fois en Amérique latine, avec tout et un doublage espagnol.

Le Festival Konnichiwa sera en charge d’apporter cet anime dans les cinémas de Cinepolis et Cinemark. Il est actuellement prévu une première en Amérique latine le 26 novembre, avec une relance au Mexique en décembre. De même, une bande-annonce avec le nouveau doublage a été partagée.

Souviens-toi que Funimation arrivera au Mexique et en Amérique latine en décembre prochain, et on peut s’attendre à un doublage latin espagnol de My Hero Academia, donc ce film peut nous donner une idée du genre de travail qui nous attend. Sur les questions connexes, cet anime était plus populaire que les élections américaines du week-end. De même, c’est l’acteur derrière la voix de Todoroki dans le nouveau doublage.

Via: Festival de Konnichiwa

