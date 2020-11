Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 23/11/2020 14:33

Bien que le manga de Mon université de héros se prépare à terminer enfin son histoire, les adaptations de cet anime continueront la popularité de ce travail pendant de nombreuses années encore. En plus de la cinquième saison, déjà en production, Il a été récemment révélé qu’un troisième film du travail de Kōhei Horikoshi serait une réalité.

Au cours des derniers jours, les comptes officiels de My Hero Academia ont partagé quelques affiches qui, une fois assemblées, révèlent le message «Il rencontrera les trois mousquetaires». Pour le moment, on ne sait pas à qui “il” se réfère, probablement un nouveau personnage, mais les trois mousquetaires sont Midoriya, Bukugo et Shoto.

De même, pour le moment, plus de détails sur cette production sont inconnus, mais étant donné que Jump Festa 2021, un événement axé sur tout ce qui concerne Shonen Jump, se tiendra au Japon du 19 au 20 décembre, nous aurons probablement plus d’informations le mois prochain. Dans des sujets connexes, le film My Hero Academia: Heroes Rising revient en salles au Mexique, mais maintenant avec un doublage en espagnol latin. De même, un nouveau jeu My Hero Academia est déjà en développement.

