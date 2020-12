Le jeu nous place dans un environnement post-apocalyptique dans lequel les humains tentent de reconstruire la société.

A présent tu le sauras Jeux épiques ce donner un jeu tous les jours dans le cadre d’une promotion pour nous remonter le moral à Noël 2020. Après avoir offert hier à Darkest Dungeon, l’un des meilleurs jeux indépendants de la dernière décennie, les créateurs de Fortnite changent de registre et proposent aujourd’hui un jeu complètement différent, étant déjà le dixième titre qu’ils donnent.

Mon temps à Portia est le jeu gratuit sur Epic Games Store aujourd’hui, le 26 décembre, et sera disponible jusqu’au 27 décembre à 16 h 59. Pour l’obtenir, il vous suffit d’aller sur la page de la boutique du jeu et de cliquer sur “Obtenir”. Après avoir formalisé l’achat pour une valeur de 0 euros, le jeu vidéo est ajoutera à votre bibliothèque et vous pouvez le télécharger quand vous le souhaitez, car vous l’aurez pour toujours.

Ce titre, issu de l’étude chinoise Jeux Pathea et distribué par Team17, nous met dans la peau d’un humain qui doit essayer d’aider le reste à reconstruire la société, puisque l’histoire nous présente un monde post-apocalyptique. Le jeu est un simulateur de vie et de construction, qui a quelques influences d’Animal Crossing, bien que sa jouabilité c’est diférent.

Il y a seulement cinq titres plus de cette promotion fantastique, alors restez à l’écoute pour revendiquer tous les jeux vidéo et n’en manquez aucun. Même ainsi, si ces titres ne vous intéressent pas trop, rappelez-vous qu’Epic Games est en cours Offres de Noël et cela vous donne aussi 10 coupons en euros infiniment pour économiser encore plus d’argent. Dans Jeux 3D Nous vous sélectionnons 12 jeux proposés à acheter pour moins de 30 euros dans l’Epic Games Store.

