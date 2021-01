La chaîne suédoise introduit des répliques sur mesure dans ses magasins afin que vous puissiez trouver le meuble idéal pour votre salon.

Si vous allez à Ikea un de ces après-midi, vous trouverez peut-être une PlayStation 5 sur leurs étagères. Ou avec une Xbox Series X. Mais vous ne pourrez les utiliser avec aucun téléviseur. Et c’est que la chaîne de meubles suédoise a introduit dans ses magasins répliques en carton des deux consoles de nouvelle génération avec leurs mesures réelles, afin que les clients puissent facilement vérifier s’ils s’intègrent dans le mobilier de vos rêves.

Dans une publication devenue virale sur les réseaux, l’écrivaine Elyse Willems partage la curieuse ingéniosité d’Ikea ​​pour aider les joueurs qui souhaitent rénover leur salon. Cela ne cesse pas d’être boîtes en carton sous la forme de PS5 et Xbox Series X, accompagné d’un message expliquant sa fonction: “Quels meubles de salon Ikea pourront s’adapter à mon nouveau, absurdement énorme, console de jeux vidéos?”.

Avec ces répliques, Nintendo ne pourra plus se vanter d’être la seule console actuelle qui profite du carton. Bien que, si vous regardez la campagne de lancement de la nouvelle Xbox, sûrement plus d’un se souvient que ceux de Redmond ont publié quelques modèles pour que les fans construisent leur propre Xbox Series en carton en attendant la première de novembre. Mais à part les cartons, la vérité est qu’il s’agit de une excellente idée d’ikea, ce qui permettra aux joueurs de trouver plus facilement le meuble idéal pour leur maison.

Trouver le produit idéal sans avoir à noter les mesures, porter des rubans à mesurer et bien sûr sans porter votre propre console au magasin, bien sûr. Quelque chose d’impensable pour toute personne sensée, même s’il reste à voir si c’est ce dernier qui a conduit la chaîne à créer ses répliques. Si vous n’avez toujours pas réussi à vous procurer l’une de ces consoles, dans 3DJuegos nous vous disons tout ce qu’il y a à savoir à leur sujet avec l’analyse de PlayStation 5 et l’analyse de Xbox Series X et S.

