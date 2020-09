Voici les dernières modifications apportées à la liste de Na’Vi.

Il semble que chaque région de Dota 2 ait décidé de faire beaucoup de changements de liste. Après les fous shuffles en Chine, nous avons également des nouvelles de la CEI. L’une des équipes les plus populaires au monde a libéré trois joueurs et leur entraîneur.

Natus Vincere fait partie des équipes qui font partie de la scène Dota 2 depuis le tout début. Malheureusement, cette équipe n’est plus que l’ombre de son ancienne gloire, en particulier ces dernières années. Malgré les petits changements de liste, il semble que Na’Vi n’ait tout simplement pas pu trouver la formule du succès.

En conséquence, l’organisation a décidé de prendre des mesures sérieuses, c’est pourquoi elle a libéré les acteurs suivants:

Vladyslav «Crystalize» Krystanek

Pavel «9pasha» Khvastunovto

Nikita «jeune G» Bochko

Même si vous êtes probablement choqué, il y a encore un nom que nous devons ajouter à la liste, et c’est Andrey «Mag» Chipenko. Comme vous le savez, c’était l’entraîneur de l’équipe, mais il semble qu’il ait également décidé de quitter l’organisation.

Cela signifie que les deux seuls joueurs qui restent encore dans la liste de Na’Vi sont Alexander « Immersion » Hmelevskoy et Illias « illias » Ganeev.

Pourquoi ce changement était-il nécessaire?

D’énormes changements dans notre liste Dota 2 et une nouvelle approche de la sélection des joueurs! 📰: https://t.co/ih1BidAmIS#navination # Dota2 pic.twitter.com/YFVWeUUXOS – Natus Vincere (@natusvincere) 18 septembre 2020

Eh bien, la réponse à cette question est assez simple – quelque chose devait changer tôt ou tard. Les résultats de Natus Vincere n’étaient pas satisfaisants pour une équipe de leur calibre. «Je suis d’accord avec les fans du club, qui veulent des changements radicaux. Aujourd’hui, nous commençons à restructurer la liste et nous recherchons diverses opportunités et solutions »- triste Aleksey« xaos »Kucheov, qui est COO de Na’Vi.

Nous espérons vraiment que ce changement permettra à l’équipe de retrouver sa place. Les deux dernières années ont été très difficiles pour Natus Vincere, donc ils méritent certainement mieux. Quant aux joueurs qui sont partis, il semble qu’ils n’étaient pas entièrement concentrés sur ce qu’ils faisaient.

Ce sera vraiment intéressant de suivre la nouvelle formation de Na’Vi, car l’équipe vient d’être invitée à ESL One Germany. Cet événement aura lieu le 5 octobre, soit dans quelques semaines à peine. Même si trois semaines peuvent sembler longues, Na’Vi devrait réformer son équipe pendant cette période. S’ils le font, ils rejoindront certaines des meilleures équipes de l’UE et de la CEI.

N’hésitez pas à nous suivre pour plus d’informations sur Dota 2 et ESL One Germany. Nous garderons un œil sur les deux choses et vous informerons chaque fois qu’il y aura quelque chose de nouveau.