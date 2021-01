La société PlayStation ouvre des postes dans tous ses départements, de l’art à la production.

2021 commence et commence la période de recrutement d’études pour travailler sur vos prochains projets à long terme. Ubisoft Massive recherche des employés pour ce jeu Star Wars en monde ouvert sur lequel ils travaillent et dans Le chien méchant Ils sont également à la recherche de développeurs, bien que l’étude de The Last of Us Part 2 et de la saga Uncharted ne jette aucun doute sur la nature de leur nouveau projet.

Via les réseaux sociaux, le compte officiel Naughty Dog alerte de l’ouverture de nombreuses offres d’emploi dans chacun des départements de l’étude Californie, États-Unis. Des offres allant du département montage (vidéos) au la programmation, en passant par l’art et l’animation, l’interface, le contrôle qualité ou conception, entre autres.

Nous créons quelque chose de vraiment cool! Neil DruckmannIls ont également des emplois ouverts le département de production, qui, selon les rapports de Jason Schreier sur la culture de travail de Naughty Dog, n’était qu’une des lacunes de l’étude. Ça oui, si vous vous attendiez à connaître des détails À propos du prochain jeu de Naughty Dog, aussi petit soit-il, mauvaises nouvelles: aucune des offres ne fournit d’informations sur ce sur quoi le studio travaille, et Neil Druckmann il dit simplement: “Nous créons quelque chose de vraiment cool!” Les personnes intéressées à postuler pour un poste dans l’entreprise peuvent le faire via ce lien.

The Last of Us 2, le jeu de l’année (GOTY) de 2020

Entouré par des attentes élevées, et avec une première fructueuse pour Sony, The Last of Us 2 a été choisi comme le GOTY 2020 lors du dernier gala des Game Awards, ainsi que 6 autres prix attribués du récit du titre à la performance d’actrices telles que Laura Bailey dans le jeu. Et à la suite des réalisations du jeu, Neil Druckmann a été promu coprésident du studio. Avec un tel succès, nous verrons ce que cette société californienne nous surprendra à l’avenir. Mais en attendant, si vous n’avez pas essayé le jeu, voici notre critique de The Last of Us 2.

