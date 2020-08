Le responsable des animations faciales commente les aspects intéressants du jeu; attention, l’article contient des spoilers.

Un des grands lancements 2020 a été The Last of Us Part 2. Vous l’aimerez peut-être plus ou moins, mais la vérité est qu’il a donné beaucoup de choses à dire et n’a pas laissé indifférent a personne. Désormais, grâce à un article publié sur le blog officiel PlayStation, nous pouvons en savoir plus sur le soin absolu avec lequel Naughty Dog a créé ce jeu PlayStation 4. contient des spoilers, ne continuez pas si vous n’avez pas réussi le jeu.

Dans le blog, ils interviewent Keith Paciello, animateur de l’étude qui était en charge de la technologie faciale du jeu. Le développeur révèle des informations sur la façon dont ce système a été mis en œuvre, et la réalité est qu’il est surprenant. L’article donne un exemple de la façon dont Ellie regarde un tableau dans une salle de jeux lorsque le joueur reste immobile et, si vous regardez son visage, elle semble y penser. Ces types de gestes sont courants dans le jeu, comme dans les confrontations.

Paciello explique la raison de cette réaction: « En tant que joueur, vous utilisez le contrôleur pour faire en sorte qu’Ellie regarde le tableau, ce qui déclencher un événement de «regarder la cible». De plus, j’ai animé des mouvements oculaires rapides (saccades) dans le cadre d’expressions faciales au repos pour essayer de montrer un processus de pensée. Les saccades, combinées à la direction du regard, créent un sensation de concentration et processus mental « .

Les animations faciales de The Last of Us 2, l’une des exclusivités PS4 à ne pas manquer, ont été rendues possibles grâce au rapport de divers départements de développement. L’opération est « simple »: le système sélectionnez une expression faciale (Il existe vingt états émotionnels différents) pour les personnages clés qui apparaissent, y compris les protagonistes, les compagnons, les ennemis et les infectés.

Selon Paciello, l’idée de rendre les personnages plus expressifs est venue regardant l’herbe. « Nous regardions un brin d’herbe et discutions de la manière de l’améliorer. Ensuite, nous avons déplacé la caméra et nous avons rencontré un visage sans expression. sans mots. C’est à ce moment-là que j’ai pensé que nous pourrions ajouter des impulsions émotionnelles aux personnages tout au long du jeu », révèle-t-il.

Naughty Dog a essayé de façonner les expressions basées sur sept émotions reconnaissable: joie, tristesse, peur, colère, surprise, dégoût et mépris. En collaborant avec l’équipe de dialogue, ils ont pu faire les personnages va réagir quand ils ont entendu certaines phrases. En fait, nous vous avons déjà dit que la souffrance des personnages était bien réelle.

Comme nous l’avons mentionné, ces réactions apparaissent dans d’autres aspects du jeu. Paciello a également participé à la système respiratoire, une autre des fonctionnalités les plus étonnantes du jeu. En outre, les personnages ont également une série d’états de repos «neutres» avec des couches émotionnelles. Et comme si cela ne suffisait pas, son état d’esprit il se maintient après un événement, comme par exemple on peut le voir au début du jeu quand Ellie quitte la tombe dont vous connaissez déjà.

Enfin, Paciello indique que ses moments préférés du jeu dans lesquels le système brille sont «les conversations entre Dina et Ellie sur le dos de leur jument; entre Lev et Abby; ou le jeu terminé entre Abby et Ellie. « Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, vous pouvez vous rappeler notre analyse de ce grand travail de Naughty Dog.

En savoir plus: Naughty Dog, The Last of Us 2, Sony et PS4.

