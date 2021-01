Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Après la sortie de The Last of Us: Part II, Naughty Dog, l’un des studios les plus importants de Sony, n’a pas parlé de ce que sera son prochain projet. Cependant, il est presque certain que vous avez déjà commencé à développer votre prochain jeu. Jusqu’à présent, il n’y avait que des spéculations sur le sujet, mais des détails viennent d’apparaître qui offrent des indices sur les travaux que l’étude pourrait avoir en cours de développement.

Il est courant qu’après la première d’un jeu, les développeurs travaillent déjà sur leur prochain projet, certains peuvent même travailler sur plusieurs développements simultanément. Naughty Dog n’avait donné aucune information sur ce que serait sa prochaine étape.

Cependant, il n’a pas fallu longtemps pour que les premiers indices de ce qui pourrait être le prochain projet de Naughty Dog émergent. Nous disons cela parce que les utilisateurs ont découvert que l’artiste conceptuel senior du studio Hyoung Nam partageait des illustrations intéressantes via son compte ArtStation qui pourraient être liées au nouveau projet du studio.

La nouvelle adresse IP de Naughty Dog pourrait être médiévale-fantastique

Au total, il y a 3 illustrations avec le nom Les Femmes du Nord et elles sont très frappantes, car elles révèlent un style médiéval fantastique. Le plus important montre un guerrier en armure et une épée qui vient apparemment de vaincre un dragon féroce. Suivant ce thème, le deuxième présente le portrait d’une femme aux yeux frappants et aux vêtements rudimentaires, tandis que le troisième a un ensemble qui lui donne l’apparence d’un chaman, dans la main droite il porte un sceptre avec un crâne humain et dans le la tête a un autre crâne, mais celui d’un animal.

Si vous pensez toujours que ce ne sont pas des indices clairs du prochain projet Naughty Dog, sachez que l’artiste a suggéré dans la description qu’il s’agissait d’un matériau du prochain jeu du studio Sony. «Inspiration du nouveau jeu. Vous savez de quoi je parle … », a commenté le développeur, qui a terminé la description avec un clin d’œil, ce qui n’a fait que soulever des soupçons parmi les fans du travail de Naughty Dog et qui pour beaucoup est un indice clair du nouveau projet de la compagnie. Nous vous laissons avec les images de Nam ci-dessous.

Image: Hyoung Nam (via ArtStation)

Le studio Sony pourrait travailler sur plus d’un projet

Ce qui précède attire beaucoup d’attention, car cela signifie que Naughty Dog travaillerait sur son premier jeu dans le genre fantastique médiéval et laisserait de côté des titres réalistes, tels que Uncharted ou The Last of Us, à moins qu’il ne travaille sur un projet séparé.

Rappelons que le développeur a mentionné que le développement du multijoueur de The Last of Us: Part II est toujours en attente et qu’un récent commentaire de Neil Druckmann, co-président de l’étude, a laissé entendre qu’il est toujours debout.

En plus de cela, nous vous informons que récemment Neil Druckmann a partagé via Twitter qu’ils recherchaient du personnel créatif et qu’ils travaillaient sur «quelque chose de très cool». Ce que l’on sait, c’est que Neil Druckmann pourrait participer au développement de ce nouveau jeu, car il a mentionné que, bien qu’il ait été promu co-président de Naughty Dog, il a clairement indiqué qu’il continuerait à être impliqué dans le développement de jeux.

Que pensez-vous de ces pistes? Aimeriez-vous que Naughty Dog travaille sur un titre fantastique? Dites le nous dans les commentaires.

Nous avons profité du fait que nous avons parlé de Naughty Dog pour vous dire qu’un autre studio exclusif de Sony, SIE Santa Monica Studio, pourrait également s’éloigner de ses franchises phares, car il pourrait travailler sur une nouvelle IP, qui aurait un thème de science-fiction.

