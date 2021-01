Le nom Naughty Dog est reconnu dans le monde entier pour ses œuvres étonnantes. Après tout, ils nous ont proposé toutes sortes d’initiatives qui sont plus qu’intéressantes, avec des propositions qui nous emmènent d’un travail avec un voleur bien connu pour vivre la vraie tension avec Le dernier d’entre nous et sa suite. Mais oui, ce qui ressort le plus de cette étude, c’est que, bien qu’ils soient déjà connus, ils veulent toujours offrir beaucoup plus.

Désireux de s’améliorer à tout moment, l’étude il est plongé dans son prochain grand projet. En fait, ils sont déjà à la recherche de nouveaux employés pour s’assurer qu’ils travaillent actuellement sur quelque chose de “très cool” pour la nouvelle console Sony. Bien que oui, sans plus d’indices sur le projet qu’ils ont déjà en main, même si cela n’a pas empêché les rumeurs de naître.

Avec Neil Druckmann lui-même, co-créateur et réalisateur de The Last of Us, encourageant les gens à rejoindre l’équipe, beaucoup parlent de l’arrivée possible de certains DLC pour l’oeuvre ou même d’un nouveau titre. Bien entendu, comme on le sait, aucune mention ne sera révélée tant que l’équipe n’aura pas jugé opportun justement de pouvoir travailler avec une certaine liberté.

Bien sûr, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas profiter des grandes propositions présentes dans The Last of us 2, disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5. C’est une excellente proposition plus qu’intéressante pour les joueurs où l’on peut rencontrer une Ellie plus mature et, bien sûr, prête à se venger avec des situations qui la mèneront à la limite.