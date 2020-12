Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

En général, les campagnes promotionnelles et les bandes-annonces sont présentées avant le lancement d’un jeu vidéo et après cet événement une autre vidéo est publiée avec les notes critiques ou grâce aux fans. Il est rare qu’il y ait des mois importants après un début et plus encore s’il n’y a rien de nouveau à l’horizon, mais Naughty Dog voulait donner à The Last of Us: Part II un coup de pouce pour cette saison avec une nouvelle bande-annonce.

Après la polémique entourant sa sortie, les eaux semblent être revenues au calme pour The Last of Us: Part II et dans le cadre de la saison des fêtes 2020, Nuaghty Dog a surpris les fans en sortant une nouvelle bande-annonce qui est cette fois avec Abby. Comme vous le savez, si vous avez suivi l’aperçu de The Last of Us: Part II débuts, la présence d’Abby et son rôle dans le jeu étaient quelque chose que les joueurs trouveraient en tenant le titre entre leurs mains, cependant, les fuites ont révélé des choses avant le temps et la décision de Naughty Dog ont été jeté hors de proportion, générant une aversion contre ce personnage.

Eh bien, sans donner de spoilers, même si nous vous prévenons que la nouvelle bande-annonce les a, il est clair qu’en plus de promouvoir son jeu, Naughty Dog cherche à justifier Abby, dont l’histoire et les raisons sont présentées ci-dessous:

The Last of Us: Part II est disponible sur PS4 et est l’un des prétendants à GOTY 2020. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations associées, ainsi que notre critique écrite.

